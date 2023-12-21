公司玩交換禮物 他嘆預算得花掉1天薪水...網獻1招「零成本」

聖誕節將至，近年不少公司團體為了應景，會舉辦節慶相關的活動，以老闆角度來看，也許是慰勞員工辛苦的表現，但對員工來說，可能會是一種負擔。最近一名網友發文抱怨，他的主管要大家參加交換禮物活動，且規定禮物價格不能低於1000元，其他同事都表示贊同，只有他覺得價格過高而未表態，讓他不禁感嘆，「職場生活這麼無奈嗎」？

原PO在FB社團「匿名公社」發文表示，公司主管在開會時，要大家參加交換禮物的活動，以增進同事、團體和諧，並規定禮物的價格不能低於1000元，接著向大家詢問是否有人反對。

原PO接著表示，在場的同事們都喊贊同，只有他覺得價格過高而未表態，因為對原PO來說，作為時薪180元、一天才上6小時的工讀生，1000元已是他一天的薪水，讓他不知如何是好？

網友們紛紛留言替原PO出主意，「學娃娃機啊！買個1、200塊的東西，說這保夾1000元」、「拿建議售價1000元，市價299元那種的去參加」、「擺爛買個一千元的超市現金券」、「我都把去年收到的留下來，明年送出去」，還有人開玩笑稱，「你的交換禮物就一張卡片，上面寫陪逛陪吃陪玩六小時」。

也有人認為原PO是工讀，若不想參加，可以直接向主管告知，「你不表態就代表默認 ，社會就是這樣」、「我會說我不想參加」、「去跟主管說你有困難，所以不參加，請主管理解」、「直接跟主管說薪水太少玩不起，當天不要帶任何東西去」。

不過有網友則認為，活動畢竟是一年一次，花點錢換工作和諧也好，「增進向心力不錯啊，價錢見人見智，一年才一次，個人覺得還好」、「不參加就會被歸類為不合群份子，此後就是長官眼中的黑名單，這就是職場的現實與無奈」、「一天的薪水理論上存的出來吧，就看你覺得和諧重要，還是錢重要」。