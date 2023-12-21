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雇主意願低 助屆退勞工再就業準備 成效差

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台灣二○二五年將邁入超高齡社會，活用中高齡、高齡人力資源已成趨勢。 示意圖 記者侯永全／攝影
台灣二○二五年將邁入超高齡社會，活用中高齡、高齡人力資源已成趨勢。 示意圖 記者侯永全／攝影

勞動部二○二一年推出中高齡者退休後再就業準備訓練、協助措施計畫，雇主可針對年滿六十四歲的屆退勞工，提供再就業的職訓、職涯發展、就業及創業諮詢，一年最高補助五十萬元。但據統計，今年僅核定四十家企業、協助八十六名勞工。

台大國發所兼任副教授辛炳隆質疑，沒有誘因，雇主為什麼要替即將離開公司的員工做再就業準備呢？過去也曾有人建議退休再就業準備應提早到六十、六十三歲時進行，退休前一年才起步暖身太晚，但這反而可能變相給雇主逼退員工提前退休的機會。

台灣二○二五年將邁入超高齡社會，活用中高齡、高齡人力資源已成趨勢。為協助高年級生繼續勇於「職」前，勞動部針對屆退勞工的再就業計畫。

其中一支「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」，雇主只要指派年滿六十四歲員工參加再就業職業訓練，勞動部就補助七成訓練費，另一支「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」則提供職涯發展、就業諮詢、創業諮詢等協助措施，兩支計畫合計一年最高補助五十萬元。

但再就業計畫自二○二一年上路以來，成效一直不佳，其中再就業職訓，今年總共核定廿五家企業、六十七人，去年也僅核定十二家、廿五人；再就業準備協助措施今年核定十六家企業、十九人，去年核定十一家、十九人。

勞動部勞動力發展署官員解釋，雇主對於運用中高齡、高齡人力還需要翻轉觀念，發展署今年舉辦了廿五場說明會，鼓勵雇主為屆退勞工開拓事業第二春提供協助。

中高齡 勞動部 高齡者

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