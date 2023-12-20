快訊

柯文哲反對成立特偵組：主政者更方便操縱 蔡政府司法改革最讓人失望

政見會談違建爭議 賴清德：「老家交公益信託」作為礦工生活紀念館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他拿碩士學位的學校已停招怕學歷不被承認 網安慰：公家機構會承認

聯合新聞網／ 綜合報導
網友就讀碩士班的母校已經倒閉停招，不免擔心學歷是否仍被承認。示意圖／ingimage
網友就讀碩士班的母校已經倒閉停招，不免擔心學歷是否仍被承認。示意圖／ingimage

台灣近幾年在少子化衝擊下，許多公立學校因入學生減少紛紛減班，有些學校更因招不到學生，面臨併校或裁校停招的命運，私立科技大學更是如此。有一位男網友就讀碩士班的母校已經倒閉，不免擔心學歷是否仍被承認，於是在Dcard 發文請教其他人，「之前在那所倒閉學校拿到手的碩士學位，還會被承認嗎？」

原po文中表示，自己已經從碩班畢業也拿到碩士學位，但之前就讀碩班的學校已經停招倒閉了，不免擔心「在那間學校取得的碩士學位，還會被公司以及社會承認嗎？」

網友們看完貼文後，紛紛安慰原po不要擔心，「通常公家機構會承認」、「以公家機構來講是承認，你要報考公職，只看你是拿到學士學位還是碩士學位」、「還是會承認啊！碩班起薪不就是比較高，所以再爛的碩班都有人去唸，尤其公家單位只看那種畢業證書」。

也有人比較私人企業如何看待學歷這件事，「私人企業可能會歧視，由其是科技業」、「私人企業很看老闆或者面試的人怎麼去想耶，基本上是會承認，但用與不用這個人，他們心裡會有底，這個沒有一定的答案哦」、「你要去科技業職場建議去比較好的學校就讀」，更有人表示「出社會幾年後看的是工作經驗」。

碩士 學歷差 停招 企業主

相關新聞

他拿碩士學位的學校已停招怕學歷不被承認 網安慰：公家機構會承認

台灣近幾年在少子化衝擊下，許多公立學校因入學生減少紛紛減班，有些學校更因招不到學生，面臨併校或裁校停招的命運，私立科技大學更是如此。有一位男網友就讀碩士班的母校已經倒掉，不免擔心學歷是否仍被承認，於是在Dcard 發文請教其他人，「之前在那所倒閉學校拿到手的碩士學位，還會被承認嗎？」

怕當小丑！強迫菜鳥護理師「尾牙表演」 網獻招：朗誦勞基法

歲末將至，各大公司陸續舉辦尾牙，雖然年終獎金吸引人，但許多員工飽受「上台表演」困擾。近日一名新人護理師被強迫參加尾牙表演，讓她相當苦惱能否有方法拒絕上台。

該不該逃？她面試進大公司 驚覺部門30人幾乎都新人「連主管都是」

應徵完才發現自己要去的部門跟原先預想的有大落差，要硬撐待著還是趕快走人？一名女網友發文表示，近期剛被一家規模不小的公司錄取，…

他嫌年輕人平日不加班太懶惰！網友嗆：奴性太高、薪水太爛學不來

現在年輕人除了工作性質需加班外，多數人都不加班。 有一位男網友在「匿名公社」貼文感嘆，「現在的年輕人越來越懶惰了」，當年只有對社會沒用的人才不加班，何況現在都有周休二日。這番言論引起網友們熱議，有人直接嗆說「奴性太高、薪水太爛，年輕人真的學不來」。

老闆不願給完整工資反要求「多請假」 上班族愣問：合法嗎？

基本工資上漲後，物價也跟著波動。日前有位上班族表示，基本工資調漲後，他們老闆要求每月隔週週五寫假單請假，今年又要求每個月第二週、第四週週五請假，所以他們沒有領過完整薪資，他上網求解「這是合法的嗎？」

猴子也不去？晚九朝五大夜保全月薪2萬8 網提一類人可考慮

一般人都習慣日出而作、日落而息，若是必須違反正常生理時鐘的大夜班工作，通常會給予較高的薪水。有網友看到一個工廠大夜班保全的職缺，每日工作8小時，月薪是低於行情的28,000元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。