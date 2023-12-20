他拿碩士學位的學校已停招怕學歷不被承認 網安慰：公家機構會承認

台灣近幾年在少子化衝擊下，許多公立學校因入學生減少紛紛減班，有些學校更因招不到學生，面臨併校或裁校停招的命運，私立科技大學更是如此。有一位男網友就讀碩士班的母校已經倒閉，不免擔心學歷是否仍被承認，於是在Dcard 發文請教其他人，「之前在那所倒閉學校拿到手的碩士學位，還會被承認嗎？」

原po文中表示，自己已經從碩班畢業也拿到碩士學位，但之前就讀碩班的學校已經停招倒閉了，不免擔心「在那間學校取得的碩士學位，還會被公司以及社會承認嗎？」

網友們看完貼文後，紛紛安慰原po不要擔心，「通常公家機構會承認」、「以公家機構來講是承認，你要報考公職，只看你是拿到學士學位還是碩士學位」、「還是會承認啊！碩班起薪不就是比較高，所以再爛的碩班都有人去唸，尤其公家單位只看那種畢業證書」。

也有人比較私人企業如何看待學歷這件事，「私人企業可能會歧視，由其是科技業」、「私人企業很看老闆或者面試的人怎麼去想耶，基本上是會承認，但用與不用這個人，他們心裡會有底，這個沒有一定的答案哦」、「你要去科技業職場建議去比較好的學校就讀」，更有人表示「出社會幾年後看的是工作經驗」。