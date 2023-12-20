快訊

新竹女驚收「天價電費單」嚇到心臟快停 台電查出原因致歉了

美國玉米失寵？「這國」才開放一年 躍居大陸最大玉米供應國

怕當小丑！強迫菜鳥護理師「尾牙表演」 網獻招：朗誦勞基法

聯合新聞網／ 綜合報導
每年的尾牙季，員工是否上台表演都是話題。示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
每年的尾牙季，員工是否上台表演都是話題。示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

歲末將至，各大公司陸續舉辦尾牙，雖然年終獎金吸引人，但許多員工飽受「上台表演」困擾。近日一名新人護理師被強迫參加尾牙表演，讓她相當苦惱能否有方法拒絕上台。

一名網友在粉專「靠北護理師」發文提到，自己其實很想參加尾牙，但礙於新人身分，學長姐們強迫一定要上台表演。原po表示，自己很想拒絕，因為實在不想上台當「小丑」娛樂大家，但又擔心得罪學長姐們，因此詢問網友們如何閃掉尾牙表演，引發熱議。

許多網友們都認為強迫員工尾牙表演是「陋習」，「最想避開的陋習，沒有之一」、「明明辛苦了一整年，可以吃頓飯慰勞自己，卻又要當小丑娛樂長官們」、「上去吧，妳以後也會變前輩」、「從沒表演過去娛樂大家，為什麼要怕得罪？大家都是平等的」。

還有網友留言獻上「妙招」，「表演朗誦，朗誦勞基法」、「避開的最好方法就是當主持人，可以整長官、喊加碼還可以隨時卡掉廢話」、「不要表現得太好，明年他們就不敢找妳了」。

尾牙 護理師

延伸閱讀

4星座職場生存能力強！牡羊務實人緣佳 獅子忍辱負重笑傲江湖

第一次約吃飯！妹子掏錢想AA制男方收下了 氣喊「超失望」：真不夠紳士

毀滅式報復？人妻買下街頭廣告稱「丈夫偷腥過程全都錄」：下次請選無窗房間

該不該逃？她面試進大公司 驚覺部門30人幾乎都新人「連主管都是」

相關新聞

怕當小丑！強迫菜鳥護理師「尾牙表演」 網獻招：朗誦勞基法

歲末將至，各大公司陸續舉辦尾牙，雖然年終獎金吸引人，但許多員工飽受「上台表演」困擾。近日一名新人護理師被強迫參加尾牙表演，讓她相當苦惱能否有方法拒絕上台。

該不該逃？她面試進大公司 驚覺部門30人幾乎都新人「連主管都是」

應徵完才發現自己要去的部門跟原先預想的有大落差，要硬撐待著還是趕快走人？一名女網友發文表示，近期剛被一家規模不小的公司錄取，…

他嫌年輕人平日不加班太懶惰！網友嗆：奴性太高、薪水太爛學不來

現在年輕人除了工作性質需加班外，多數人都不加班。 有一位男網友在「匿名公社」貼文感嘆，「現在的年輕人越來越懶惰了」，當年只有對社會沒用的人才不加班，何況現在都有周休二日。這番言論引起網友們熱議，有人直接嗆說「奴性太高、薪水太爛，年輕人真的學不來」。

老闆不願給完整工資反要求「多請假」 上班族愣問：合法嗎？

基本工資上漲後，物價也跟著波動。日前有位上班族表示，基本工資調漲後，他們老闆要求每月隔週週五寫假單請假，今年又要求每個月第二週、第四週週五請假，所以他們沒有領過完整薪資，他上網求解「這是合法的嗎？」

猴子也不去？晚九朝五大夜保全月薪2萬8 網提一類人可考慮

一般人都習慣日出而作、日落而息，若是必須違反正常生理時鐘的大夜班工作，通常會給予較高的薪水。有網友看到一個工廠大夜班保全的職缺，每日工作8小時，月薪是低於行情的28,000元...

他拚年後轉職期望月薪4萬5 網力推「1職業」：錢多且穩定到退休

年關將近，不少人打算領完年終後轉職。一名男網友表示，自己目前在醫院擔任外包人員，計畫年後離職換新工作，期望的薪資待遇為4萬5千元。由於目前只想到保全和司機兩種職業，因此想請網友們推薦還有哪些低門檻卻又高薪的工作可以選擇，其中有不少人推薦作業員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。