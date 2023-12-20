怕當小丑！強迫菜鳥護理師「尾牙表演」 網獻招：朗誦勞基法
歲末將至，各大公司陸續舉辦尾牙，雖然年終獎金吸引人，但許多員工飽受「上台表演」困擾。近日一名新人護理師被強迫參加尾牙表演，讓她相當苦惱能否有方法拒絕上台。
一名網友在粉專「靠北護理師」發文提到，自己其實很想參加尾牙，但礙於新人身分，學長姐們強迫一定要上台表演。原po表示，自己很想拒絕，因為實在不想上台當「小丑」娛樂大家，但又擔心得罪學長姐們，因此詢問網友們如何閃掉尾牙表演，引發熱議。
許多網友們都認為強迫員工尾牙表演是「陋習」，「最想避開的陋習，沒有之一」、「明明辛苦了一整年，可以吃頓飯慰勞自己，卻又要當小丑娛樂長官們」、「上去吧，妳以後也會變前輩」、「從沒表演過去娛樂大家，為什麼要怕得罪？大家都是平等的」。
還有網友留言獻上「妙招」，「表演朗誦，朗誦勞基法」、「避開的最好方法就是當主持人，可以整長官、喊加碼還可以隨時卡掉廢話」、「不要表現得太好，明年他們就不敢找妳了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言