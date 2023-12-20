怕當小丑！強迫菜鳥護理師「尾牙表演」 網獻招：朗誦勞基法

歲末將至，各大公司陸續舉辦尾牙，雖然年終獎金吸引人，但許多員工飽受「上台表演」困擾。近日一名新人護理師被強迫參加尾牙表演，讓她相當苦惱能否有方法拒絕上台。

一名網友在粉專「靠北護理師」發文提到，自己其實很想參加尾牙，但礙於新人身分，學長姐們強迫一定要上台表演。原po表示，自己很想拒絕，因為實在不想上台當「小丑」娛樂大家，但又擔心得罪學長姐們，因此詢問網友們如何閃掉尾牙表演，引發熱議。

許多網友們都認為強迫員工尾牙表演是「陋習」，「最想避開的陋習，沒有之一」、「明明辛苦了一整年，可以吃頓飯慰勞自己，卻又要當小丑娛樂長官們」、「上去吧，妳以後也會變前輩」、「從沒表演過去娛樂大家，為什麼要怕得罪？大家都是平等的」。

還有網友留言獻上「妙招」，「表演朗誦，朗誦勞基法」、「避開的最好方法就是當主持人，可以整長官、喊加碼還可以隨時卡掉廢話」、「不要表現得太好，明年他們就不敢找妳了」。