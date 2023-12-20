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該不該逃？她面試進大公司 驚覺部門30人幾乎都新人「連主管都是」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友面試上了一家大公司，到職後才發現自己的部門全都是新人。 示意圖／ingimage
一名女網友面試上了一家大公司，到職後才發現自己的部門全都是新人。 示意圖／ingimage

應徵完才發現自己要去的部門跟原先預想的有大落差，要硬撐待著還是趕快走人？一名女網友發文表示，近期剛被一家規模不小的公司錄取，結果到職才發現「整組都是新人」，她不曉得是否該繼續待下去，於是在Dcard上po文求助大家的意見。

女網友在Dcard上以「工作心得 到職才發現整組都是新人」為題寫道，她面試時沒有發現任何異樣，到職時才知道原本組內的30個人，只剩兩個舊的，加她一個新人，而且沒有主管，其他人包含主管，皆是在她之後才補齊。她問說，「這樣的公司值得繼續待嗎？」

底下有網友們留言分享自身經驗說，「我之前待的紡織業也是新人一堆，整組最資深一年，整間公司流動率超高，我也逃出來了」、「之前待過的地方，元老年資六個月」、「我才剛到公司上班不久，隔壁待一個月的新人桌上還放著辭呈」、「我們公司組了一個班別，說裡面要專門全放新人，我就是其中之一，但還是陸續有人跑掉，感覺我們的直屬主管，看起來好像很心累的樣子。」

不過也有人建議她，如果待遇以及同事、主管還行，就先待著觀察公司制度，可以就做下去，不行再逃；甚至有人認為，應該先觀察究竟是什麼原因才導致整部門都是新人團，「先待吧！要過年了。」

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