老闆不願給完整工資反要求「多請假」 上班族愣問：合法嗎？

基本工資上漲後，物價也跟著波動。日前有位上班族表示，基本工資調漲後，他們老闆要求每月隔週週五寫假單請假，今年又要求每個月第二週、第四週週五請假，所以他們沒有領過完整薪資，他上網求解「這是合法的嗎？」

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他已經工作10年了，主要是這份工作離家近，方便回家照顧小孩，而且自己已經47歲了，換工作也有一定難度，加上如果檢舉的話就沒有這份工作，但老闆自從基本工資調漲後，就要求他們每個月隔週週五要請假，所以一整年下來都沒有領完整的薪資，近期又公布「明年每個月第二週、第四週的星期五要請假」，因此他詢問「這樣是合法的嗎？」

文章曝光後，許多網友指出「當然不合法啊，找別人幫你檢舉吧」、「叫新人幫你檢舉」、「乾脆跳到服務業吧，他們很缺人」、「自己不檢舉，只會在網路上抱怨，怪誰呢？」、「基本工資也才變成27470元，連這薪資都捨不得的老闆真是可悲又可惡」、「如果不能夠辭職的話，只能夠轉念想，請假等於週休三日也不錯，提早體會退休的感覺，有沒有可能是老闆也沒有多餘的工作讓你們做，但又不忍心把對方辭退，所以用這樣的方式節約？」、「當然不合法，但你也不能檢舉，那就沒用了」、「勞工局有匿名檢舉的機制」。