三度被資遣！她「準時上下班」也出事 內行揭公司1關鍵：怪事一堆

職場上，可能有不少民眾因為不明的理由而被資遣，使心情受到影響。就有女網友在Dcard上透露，她目前已遭遇3次資遣，都是在小公司擔任行政或會計人員，卻曾因「準時上下班」、「不會設計電子賀卡」等緣由資遣。貼文一曝光，立刻引起許多網友熱議。

原PO表示，剛出社會時，她在一間小公司任職僅一個月，就因為「準時上下班」被資遣，甚至有主管直言「事情做完也不能那麼準時」，讓她非常傻眼，受到很大的打擊。

原PO說明，後來她第二次被資遣是因為「沒通過老闆娘考核」。她透露，剛進公司不久，老闆娘就喜歡指派她做一些奇怪的事情，像是將一片片葉子上的灰塵擦掉、刷公司蒸飯箱及清地板刮痕等，最後對方一句「沒有通過考核」便結束了她半年的工作時間。

接著，原PO稱第三次被資遣的原因是「不會設計電子賀卡」。她指出，自己在該公司待了兩年，某天老闆卻突然要求她設計電子賀卡，但因為自己並非設計系出身，老闆在不斷的嫌棄成品後，便選擇將她資遣，感到非常鬱悶的原PO也委屈坦言「自己工作運真的超不好」。

貼文一出，許多網友建議原PO可以申請失業補助，「沒關係，要過年了，聽說過完年運勢就會改變喔！我之前也是被資遣，然後補助領好領滿」、「其實還蠻爽的，每次被資遣都能爽爽過半年以上，能申請補助，趁機享受人生」、「失業補助記得去申請」、「可以找看看補助，我記得我剛大學畢業沒工作也是先領補助，等到有工作之後才沒有繼續領」。

另外，有內行人指出小公司制度易出問題，「真心建議別再找小公司了，很多小公司都是家族企業，或是老闆本身也不懂勞基法，很多做法都是非法的！對妳的勞工權益影響很大～」、「不要再找小公司了」、「可以直接對到老闆，看起來都是偏小公司，誠心建議多花點時間進到大公司，小公司本來就一堆怪事」。