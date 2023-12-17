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「台積電人資沒禮貌！」清大妹子氣到不面試 過來人有感：素質差異很大

聯合新聞網／ 綜合報導
說到科技業，不少人會最先想到「護國神山」台積電。 圖／聯合報系資料照片
說到科技業，不少人會最先想到「護國神山」台積電。 圖／聯合報系資料照片

說到科技業，不少人最先想到「護國神山」台積電，近日一名清大畢業女網友抱怨，收到台積電人資電話，詢問她有沒有意願到高雄廠面試，因自己回應「可以試試看」，對方的語氣就瞬間變差，最後不歡而散，讓女網友直呼：「台積人資也太沒禮貌」。貼文曝光後，引發熱烈討論。

該名女網友在Dcard發文抱怨，收到台積電人資打電話通知先前的面試結果，因當初應徵的職位滿了，但是高雄廠還有缺，對方詢問有沒有意願，而原PO當下隨即回應：「好啊！高雄廠可以，我可以試試看」，沒想到人資聽聞後，便回覆：「如果妳沒有很有意願的話，可以不用勉強，這樣我們就不用浪費彼此時間」，原PO有點錯愕說道：「我說我可以試試看啊」，兩人的氣氛隨之凍結。

人資似乎認為原PO態度不妥，向她表示：「如果妳真的很想要的話，妳會跟我說，『我有意願，請麻煩幫我安排面試』，不然我幹嘛幫妳把履歷傳給主管？」接著給出選項，問原PO是要繼續等原職位、面試高雄廠，還是等其他職位。

原PO此刻也忍耐到極限，直接跟對方說不用了，「覺得超莫名其妙，一開始就想要我拒絕，結果還打來浪費我時間，最後一跟他說『不用了謝謝』，他直接秒掛電話，超沒禮貌。我今年是社會新鮮人，沒想到台灣人引以為傲的公司對待面試者都這樣（之前也有打去詢問其他事，結果態度也超差，最後轉接也沒找到人），好像要苦苦哀求才施捨妳」。

對此，其他網友表示，「之前打電話過去也有被不耐煩，過一個月後又致電詢問，態度變超好，不知道是不是被review（審查）」、「辛苦了，台積人資素質差異很大，我之前遇到的都還不錯，但我朋友遇到的就態度超差，搞得好像欠他錢一樣」、「可以理解人資需要確認人選，是真的有意願還是隨便說說，但那樣表達有夠不專業」。

也有網友說，「正常，因為人資們要面（試）太多人，然後都是撒網式，所以他們態度很硬，沒有在客氣，不完全是沒禮貌，純粹就是『反正一聽就知道妳想不想來了，懶得跟妳客氣』。妳是被人資這樣對待，我是直接被面試主管這樣對待，所以人資的回答不一定是他自己的，可能是部門主管要求的，妳就可以知道這個部門不值得去了」。

另外，也有網友認為原PO的回應有些問題，「站在人資的角度想，妳回覆『可以試試看』是不正向的答案，如果妳跟主管面試時說『其實沒有很想要去高雄，只是因為現在只有高雄有缺』，主管會反過來問人資『這個意願怎麼沒有確認好，感覺錄取了也不會來報到』」。

Dcard 履歷 清大 台積電 面試

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