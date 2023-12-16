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半夜1點主管傳訊「明天開會你主持」他急求救 老鳥一招神回

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨在凌晨1點收到來自主管的LINE訊息，要求他主持早上的會議，讓他不知該如何是好，只好上網求助網友。示意圖／ingimage
一名網友抱怨在凌晨1點收到來自主管的LINE訊息，要求他主持早上的會議，讓他不知該如何是好，只好上網求助網友。示意圖／ingimage

職場上時常會遇到主管交辦任務，一名網友抱怨在凌晨1點收到來自主管的LINE訊息，要求他主持早上的會議，讓他不知該如何是好，上網求助網友掀起討論，也引起老鳥獻出應對妙招。

網友在臉書社團《匿名公社》發文，表示半夜1:09的時候，主管傳了一則訊息提到明天開會內容和大綱，並要他主持會議，原Po看到後相當傻眼，「10:00開會，凌晨一點多收到這樣的訊息，可否請教一下各位大大們，你們公司也這樣嗎？真的有人可以臨時策劃出會議議程嗎？」

網友發文表示半夜1:09的時候，主管傳了一則訊息提到明天開會內容和大綱，並要他主持會議，讓他相當傻眼。圖／取自《匿名公社》
網友發文表示半夜1:09的時候，主管傳了一則訊息提到明天開會內容和大綱，並要他主持會議，讓他相當傻眼。圖／取自《匿名公社》

貼文曝光後，網友紛紛留言「1:00的明天是23小時之後」、「我都早上上班才看」、「既然你是主持人，大綱你就改成如何改善臨時抱佛腳的開會」、「凌晨1點的話沒辦法接受，如果這個時間都睡覺了，難道還要爬起來準備嗎？」、「我會當作沒看到」、「這個就叫加班，直接檢舉」。

也有老鳥祭出神招「開會時以玩笑語氣po出這張畫面，說這時候已經睡了，早上起來看到難倒我了」。不過也有網友認為「這已經是在弄你了吧」、「擺明就是挖洞了」、「很明顯就是在搞你，讓你提離職啊」、「原PO自己小心啊，應該是被主管盯上了」。

主管 LINE 職場

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