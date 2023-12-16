半夜1點主管傳訊「明天開會你主持」他急求救 老鳥一招神回
職場上時常會遇到主管交辦任務，一名網友抱怨在凌晨1點收到來自主管的LINE訊息，要求他主持早上的會議，讓他不知該如何是好，上網求助網友掀起討論，也引起老鳥獻出應對妙招。
網友在臉書社團《匿名公社》發文，表示半夜1:09的時候，主管傳了一則訊息提到明天開會內容和大綱，並要他主持會議，原Po看到後相當傻眼，「10:00開會，凌晨一點多收到這樣的訊息，可否請教一下各位大大們，你們公司也這樣嗎？真的有人可以臨時策劃出會議議程嗎？」
貼文曝光後，網友紛紛留言「1:00的明天是23小時之後」、「我都早上上班才看」、「既然你是主持人，大綱你就改成如何改善臨時抱佛腳的開會」、「凌晨1點的話沒辦法接受，如果這個時間都睡覺了，難道還要爬起來準備嗎？」、「我會當作沒看到」、「這個就叫加班，直接檢舉」。
也有老鳥祭出神招「開會時以玩笑語氣po出這張畫面，說這時候已經睡了，早上起來看到難倒我了」。不過也有網友認為「這已經是在弄你了吧」、「擺明就是挖洞了」、「很明顯就是在搞你，讓你提離職啊」、「原PO自己小心啊，應該是被主管盯上了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言