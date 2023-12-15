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新人想請3天特休找他當職代遭拒 挨酸：懂不懂什麼是敬業？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨公司新人想請假。圖為上班族示意圖。圖片來源/ingimage
網友抱怨公司新人想請假。圖為上班族示意圖。圖片來源/ingimage

根據勞動基準法規定，在職半年以上未滿一年者，雇主應給予三天特休。一名網友抱怨，公司一位到職不到一年的新人想請三天特休，並請求他擔任職務代理人，卻被他一口回絕，還嗆「來不到一年就想請長假的新人很沒概念」。

一名網友PTT發文表示，他的公司有一名來不到一年的新人，表現普通，只願意完成主管交辦事項，報告也做得亂七八糟，入職以來從來沒有幫忙他分擔工作，雖然其他同事沒有同感，但他認為這位新人就是沒有團隊合作意識的職場雷包。

該網友說，新人近日突然找他擔任職務代理人，原因是下個月要請三天特休，他無言表示，自己今年只請了兩天特休，一個新人卻想請三天假，「懂不懂什麼是敬業？」

該網友詢問對方「怎麼會找我當職代？」新人表示「因為我的工作在我來之前是你做的，想說你應該比較了解」，但他回絕表示「可是我沒很想當你的職代耶，你直接線上系統請假就好了」，新人表示，公司規定要有代理人才能請假，甚至哀求會買禮物給他，希望他答應代理，但他依然拒絕，並嗆「那你去檢舉公司刁難你不給你請特休啊，跟我說幹嘛？」

該網友說，之後他便裝忙不理新人，新人只好打電話去取消機票，他生氣表示，「真的覺得來不到一年就想請長假的新人很沒概念，出社會了還不懂做人，只好我來教他做人了」。

其他人則留言「不是半年就有三天，為什麼不能請？」、「要是我也會不爽，平常沒交集沒關係，不關我事，但要請假時就變張臉，這樣不行」、「請假是他的權益，你拒絕當職代，別的跟你無關了吧」、「是什麼禮物？禮物還可以，職代又沒有什麼實質的工作的話，我會當他職代」、「有特休為何不能請」、「滿半年不就能請三天嗎？為什麼不能請？」

還有人留言「台灣的勞權意識真棒」、「請特休是他的權利，但遵守公司規定是員工的義務。沒有不給他請特休，但總要有職務代理人執行業務才對，他找不到職務代理人是他做人失敗，老實說他如果只請一天我會幫他，但新人想請3天太誇張」、「為什麼要主動幫你分攤工作，你也不是他直屬」。

新人 特休 PTT 職場

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