女房務員「上班4天」被全公司討厭 網見真相全怒了

在職場上，同事間往往會互相幫忙，但是若頻繁造成對方不便，恐怕會遭同事白眼。一名擔任房務員的媽媽就抱怨，自己為了及時接小孩放學、準備公婆飯菜，時常會請同事協助工作業務，不料上班才4天就因此被全飯店的人討厭。網友見狀後，紛紛直呼傻眼，「當初面試沒說幾點下班？」

一名女網友今（14）日在臉書社團「匿名公社」表示，自己是中年媽媽，擁有兩個孩子，丈夫是職業軍人，因為自己學歷只有高中，為了生活，目前在飯店當房務員。她透露兩個孩子仍就讀幼兒園中班和幼幼班，為了要趕在4點下課接送孩子，並回家替公婆做飯，常常會剩下兩間客房沒打掃整理，因此會麻煩同事幫忙，自己則是提早打卡下班離開。

原PO指出，這件事讓飯店經理跟同事們很不爽，原PO也因此挨罵，她心寒感嘆，「我就職至今才4天而已，原本跟同事才剛認識，現在被全飯店的人討厭了，算了沒關係，只要兩個孩子每天能4點平安到家，我這可憐媽媽受點委屈沒什麼，只能說飯店那些人可能沒有家庭或孩子，所以才不能將心比心吧」。

網友們了解狀況後，紛紛傻眼回應：「當初面試沒說幾點下班？」、「為什麼別人要幫妳收拾爛攤子」、「不是啊，工作本來就是很現實的，難不成每天都要幫忙擦屁股？」、「應徵前有知道這份工作上下班時間嗎？如果知道還這樣做，當妳同事真的很衰。幫妳做的話，能領妳的薪水嗎？如果沒有為什麼要大家幫妳呢？」、「妳的辛苦可以理解，可是這樣的想法很糟糕，更何況妳還是新進人員。飯店沒有規定工作時間嗎？不可能就因為妳個人私事時間到了，就隨時可以先行離開喔」、「妳還是辭職吧，工作幾天就要人遷就妳，妳有小孩是妳家的事」。

還有人列點指出原PO不合理之處，「第一，當初面試時，沒人告訴妳幾點下班？第二，一樣都是出來工作，因為妳要養小孩，所以其他同事都要義無反顧，無酬的幫妳收尾？第三，妳明知道工作內容及時間，然後現在用妳有兩個孩子要接送，要煮飯給公婆吃來情勒同事，還上網公審？第四，誰告訴妳（職場）可以這樣玩的？第五，每個人出社會工作都是為了生活，每個人都有自家的難處，妳的難處就要社會大眾體諒妳，那妳體諒誰了？」