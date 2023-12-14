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年過40轉職！連續2個工作都「做沒幾天」 她嘆：是我太草莓嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為上班族轉職示意圖。圖片來源/ ingimage
圖為上班族轉職示意圖。圖片來源/ ingimage

人到中年，職場也變了？有位網友在PTT分享中年轉職的經驗，她說之前每份工作做很多年，自認耐操又抗壓。但近日她轉職，連續找到兩份工作，卻都做不了幾天就辭職，讓她懷疑人生：「難道是我太草莓嗎？」引起討論。

原po表示，她近日離開工作十年的職場，進入第一間公司。因為她下班需要接送小孩，面試時問人資說「不會加班」，但是她報到後才發現，雖然不加班，但老闆總在快下班前找大家開會，開完會已經超過下班時間，讓她很困擾，只好請辭。

接著，她又面試上第二間新創公司，但入職當天沒有電腦、沒有員工帳號，而第一天入職半夜就收到老闆LINE布達公事。她思考過後，又決定離職。

原po感慨，她沒想過轉職路這樣不順利，她問，「以之前的經歷，我相信自己很耐操也很能抗壓；可是最近卻連續遇到二間都不怎麼順利的公司，到底是我太草莓還是公司有問題？」

不少人挺原po，「不會啊，公司有問題早點離開才是正確的」、「不是你草莓，只是你不適合這些公司」、「什麼爛公司？到職了連電腦都沒有 」、「你沒問題，只是現在一堆爛公司，只能再找找，加油」。

有人感嘆台灣社畜日常，「不加班=加班不給錢」、「下班辦公就當作做功德，功德台灣」、「你只是太久沒找工作了，不知道現在的業態，下次面試把這兩點說出來吧」、「因為你結婚有小孩，知道人生有更重要事，那份薪水不值得你半夜收公事訊息或晚上開會犧牲你與家人相處的時間」。

有人認為確實太草莓，「公司一定超錯愕，怎麼年過40的人還這麼草莓」、「我們7年級的就是草莓族，不會因為年紀變大就改變本質」。網友建議原po調適心態，「第二份這樣就要離職？真的是草莓」、「老闆半夜傳line很正常吧，不就裝睡上班處理就好」、「1.跟老闆說要接小孩，不能接受就走 2.假裝睡覺不看賴就好」。

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