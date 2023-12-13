台積電工作太搶手！ 他面試5次失敗「狂收感謝函」 過來人曝不單純內情

不少人嚮往進去台積電工作，但一名男網友接連面試五次都失敗，不是收到感謝函，就是後續杳無音訊，石沉大海。他也好奇在Dcard上發文問說，「有人在台積多次面試終於上的嗎？」

他表示，自己從2020至今，一直想到TSMC盡一份力、吃一鍋飯。2020年面試智慧製造工程師2次，皆收到感謝函；2021年面試智慧製造工程師、IT Devops Engineer、Algorithm Engineer，結局是一張感謝函，兩個職位沒下文；2022年他持續在原公司練功 + 養精續銳，完成了許多大型軟體專案後，他在2023年收到IT Devops Engineer的兩個邀約面試，終於又得到了兩個面試機會，目前在等待結果中。

有網友留言分享經驗表示，「我面五次，中間被黑名單鎖過」、「面了三次上個月終於上岸了！幫你集氣」、「面七次才上岸…」、「我面七次總共半年最後終於錄取了」、「我面一次，等了一個月後才收到通知」，原po也回應說，「等待過程非常煎熬，希望大家都能一次就上~」

但也有人質疑原po「面試這麼多次，人格特質有問題吧」、「可能沒有主管緣嗎？」、「不夠奴」、「智慧製造工程師要求這麼高？」還有人認為可能有很高機率被HR卡了。

另外，有人反過來安慰他說，「可能你沒有台積DNA…未被錄取未必是壞事！搞不好進去之後一下子被搞瘋或者身體操壞掉？」