快訊

被爆紅燈違規左轉「高速切車道」 王義川道歉：收到罰單馬上繳

中正紀念堂砍樹設吸菸區？邰智源轟荒唐吸逾3萬讚 北市府這麼說

獨／穩交歌手男友3年喜迎新生命 鍾沛君幸福婚紗照曝光

台積電工作壓力從哪來？過來人點出1關鍵：機器比你的命還值錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在PTT上分享，很多身邊好友從台積電辭職，令人好奇台積電的巨大壓力從哪來呢？聯合報系資料照／記者許正宏攝影
一名網友在PTT上分享，很多身邊好友從台積電辭職，令人好奇台積電的巨大壓力從哪來呢？聯合報系資料照／記者許正宏攝影

各行各業都有工作壓力！一名網友在PTT上分享，很多身邊好友從台積電辭職，令人好奇台積電的巨大壓力從哪來呢？

原PO表示，自己是文組畢業，無緣進台積電，身邊已經好幾個朋友從台積電辭職了，年資2至5年不等，都說是因為壓力很大，讓人不禁疑惑，究竟台積電的壓力會從哪裡來？

貼文一出，立刻引起網友們熱烈討論，「奴性不夠待不住」、「每天早八點半到晚11點多，開會像是當兵」、「大我一屆的學長在台積電，過沒幾年頭快禿了」、「每時每刻都在惶惶不安度過，你試試看」、「隨便一台機器都比你的命還值錢」、「每天都在寫報告」、「每天進公司不知幾點能踏出公司的壓力」、「聽說台積電也是一個人做好幾個人的事」。

許多網友點出最關鍵的壓力來源，「講沒幾句就大小聲，每天感覺都是去吵架」、「我朋友一直跟我講說她在裡面壓力很大，每天都被主管痛罵盯進度還會用言語侮辱她」、「主管EQ都不高，這就是壓力」、「看過幾個在台積電工作很容易起情緒」、「誰不知道裡面一堆人情緒激動」、「不會吵架就等於每天去被灑情緒」。

不過，有網友認為生活與工作達成平衡才是人生，「不要把自己當成奴隸」、「人生是來體驗的，不是來當奴隸的」。

台積電 情緒 PTT

相關新聞

台積電工作壓力從哪來？過來人點出1關鍵：機器比你的命還值錢

各行各業都有工作壓力！一名網友在PTT上分享，很多身邊好友從台積電辭職，令人好奇台積電的巨大壓力從哪來呢？

北市青年失業率高 企業卻找嘸人

行政院主計總處統計，北市今年上半年度青年失業率，15至24歲15.8%、25至29歲9.3%，居六都之冠。國民黨台北市議...

前台積電講師教你SWOT正確寫法 報告不再被退件

前陣子培訓國內某大金控公司的中階主管，我請學員們用便利貼寫下工作上遇到的問題，以便在課程中討論、找到解決方法。

北市青年失業率15.8％六都之冠 議員指缺工仍找嘸人 供需嚴重失衡

主計總處統計，北市今年上半年度青年失業率，15至24歲15.8%、25至29歲9.3%，為六都之冠。國民黨台北市議員闕枚...

新進員工不想穿制服「投票輸了耍無賴」7人揚言集體跳槽

有些公司為了統一員工，會要求員工穿著制服，有網友表示，她的老公公司有統一制服，然而卻有七名新進員工不滿，發起抗議，雖然投票以「穿制服」居多，但七人依然不接受，揚言要集體離職。對此，其他人則直言「這種員工不走公司遲早倒」。

職場菜鳥心裡苦！社會新鮮人最困擾的6大煩惱

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「職場菜鳥煩惱」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的職場新鮮人煩惱排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。