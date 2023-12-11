台積電工作壓力從哪來？過來人點出1關鍵：機器比你的命還值錢

各行各業都有工作壓力！一名網友在PTT上分享，很多身邊好友從台積電辭職，令人好奇台積電的巨大壓力從哪來呢？

原PO表示，自己是文組畢業，無緣進台積電，身邊已經好幾個朋友從台積電辭職了，年資2至5年不等，都說是因為壓力很大，讓人不禁疑惑，究竟台積電的壓力會從哪裡來？

貼文一出，立刻引起網友們熱烈討論，「奴性不夠待不住」、「每天早八點半到晚11點多，開會像是當兵」、「大我一屆的學長在台積電，過沒幾年頭快禿了」、「每時每刻都在惶惶不安度過，你試試看」、「隨便一台機器都比你的命還值錢」、「每天都在寫報告」、「每天進公司不知幾點能踏出公司的壓力」、「聽說台積電也是一個人做好幾個人的事」。

許多網友點出最關鍵的壓力來源，「講沒幾句就大小聲，每天感覺都是去吵架」、「我朋友一直跟我講說她在裡面壓力很大，每天都被主管痛罵盯進度還會用言語侮辱她」、「主管EQ都不高，這就是壓力」、「看過幾個在台積電工作很容易起情緒」、「誰不知道裡面一堆人情緒激動」、「不會吵架就等於每天去被灑情緒」。

不過，有網友認為生活與工作達成平衡才是人生，「不要把自己當成奴隸」、「人生是來體驗的，不是來當奴隸的」。