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北市青年失業率高 企業卻找嘸人

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

行政院主計總處統計，北市今年上半年度青年失業率，15至24歲15.8%、25至29歲9.3%，居六都之冠。國民黨台北市議員闕枚莎指出，明明失業率高卻找不到員工，供需不平衡，要求產發局解決青年就業困境；產發局說，針對降低青創基地租金、增加青創貸款等補助措施的門檻與程序，重新檢討，讓青年有更方便管道申請。

闕枚莎表示，企業界常說找不到員工，但平均11名青年就有1人失業，這不單純是人力供需問題，還包含政策僵化、薪資負成長、嚴重跨世代溝通障礙；產學沒結合，企業找不到人才，青年人認為薪資待遇不足，她希望市府成立專案小組協助就業媒合。

闕枚莎指出，台北市產業發展獎勵補助計畫，2019年補助2億5000萬、2022年增加至3億，今年降至2億，要求產發局清楚掌握青年創業相關資訊，降低青創基地租金、場地使用費，提高使用率幫助青年朋友進駐。

產發局長陳俊安表示，台北市對年輕人來說，生活條件嚴格，對就業條件有更大期待及需求，而科技進步、資訊變化快，產學落差問題浮現，使學生畢業無法媒合企業所需要人才，未來針對如何提振經濟產業，各種方法都會思考。

至於補助金額降低，陳俊安解釋，因每年補助狀況不同，會依照各局處剩餘的經費撥補。

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