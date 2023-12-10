陽光行動／未富先老 我中高齡勞參率低

缺工、人老、退休潮風暴山雨欲來。台灣已成聯合國報告點名的老人國。國發會報告推估，台灣由高齡社會邁入超高齡社會的速度世界第一，預計兩年後，台灣將進入超高齡社會，代表跨過高齡人口達百分之廿的門檻，每五人有一人六十五歲以上。聯合國在「二○二三世界社會報告」中示警，二○五○年台灣將躍世界第六大老人國（含國家／地區）。

讓情勢更嚴峻的，是台灣內需產業未復甦、出口和ＧＤＰ（國內生產毛額）成長遭遇逆風、消費型電子業低迷，民眾將深陷低薪、通膨、高物價、高房價困境，步入「未富先老、漂泊五十」窘境。

主計總處數據顯示，台灣人口勞動力邁入中高齡，勞參率卻低於百分之十。儘管缺工海嘯席捲，但求職中的中高齡民眾卻苦不堪言，薪資、工作機會、工時彈性，遭遇三「低」困境。

五十六歲的林淑梅受訪時語氣激動，「我卡在年齡，現在應徵都踢鐵板」。她在求職現場跟其他銀髮族一同填寫履歷，應徵某餐飲集團員工。她受訪時描述自己的人生上半場：曾在某知名相機集團做內勤，也曾到門市做銷售，卻因「景氣關係，公司把營業處收了，我只能另找工作」，但年逾五十求職不利，「不少企業覺得五十六歲已到快退休門檻，直接刷掉，我們要重返職場，真的很受限」。

台灣勞動力人口正向高齡者傾斜，勞動部指出，去年中高齡、高齡勞動力較十年前增加八十萬至四九五點二萬人，愈來愈多勞動力邁入中高齡，許多人卻如浮萍漂泊，這些勞動力應引導為新產業生力軍。

第二個數據為主計總處及勞動部統計顯示，台灣中高齡勞參率呈「斷崖式下降」：五十歲以上勞參率開始向下，六十五歲甚至不到百分之十，有工作機會卻未就業者高達百分之三十七點九，自承「待遇不符期望」、「工作地點不理想」高居百分之二十六點八及百分之二十五點八。

林淑梅無奈地說，中高齡者一方面想自己謀生、一方面重視家庭，但企業不願意給予彈性工時、好一點的薪資安排，許多企業只願提供兼職、約聘的職缺。

勞動部數據顯示，去年五月中高齡及高齡失業者陸續表達「未曾遇有工作機會」，有高達百分之三十四點三是因待遇不符期望，百分之三十一點四遭「年齡限制」、百分之二十四點九「找不到想要做的職業類別」，顯示這批中高齡生力軍自覺面臨低薪、遭年齡歧視，導致「有心報國」卻無用武之地。