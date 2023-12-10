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陽光行動／勞部拚銀髮就業 專家：質量應並重

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
台灣面臨勞動力缺口，勞動部預計年底再針對55歲以上勞工推出就業獎勵。記者侯永全／攝影
台灣面臨勞動力缺口，勞動部預計年底再針對55歲以上勞工推出就業獎勵。記者侯永全／攝影

勞動部發下豪語，今年起三年內，每年至少增加十萬名中高齡及高齡者勞動力，但曾參與中高齡就業促進專法的學者辛炳隆認為，政府要做的不只是增加勞參率，而是讓勞動力被善用，讓有意工作者可發揮該有的勞務價值，而不是催出勞動力從事較差工作。

勞動部研議，將根據不同年齡規畫不同策略，結合十個部會推廿四項就業措施，其中包括十八項新增做法，目標是消除年齡歧視、強化職場競爭力讓勞工穩定就業及開發高齡者工作機會，目前已建置退休人才資料庫，分成「人力」及「職人」區，讓企業可據需求媒合。

勞動部身心障礙者及特定對象就業組長施淑惠表示，二○二六年九月中高齡勞參率須達百分之七十，若以目前百分之六十六點五五計算，每增加一個百分點至少要增加七萬多勞動力，為此，十二月會推出「五十五＋」針對五十五歲以上研訂銀髮就業計畫，提供就業獎勵及再就業準備協助，促進重返職場

辛炳隆說，政府要做的是提供優質就業機會，例如五十五歲被逼退，如何讓他續留職場或增加職訓。民眾也應努力讓自己勞務價值跟上薪資，要進行職業訓練終身學習。

重返職場 中高齡 勞動部

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