陽光行動／終身現役 日企取消退休年齡

「台灣出生率遠低於日本，社會老化速度比日本還快。」日本高齡社會研究權威村田裕之語重心長地說，台灣因此更應借鏡日本，致力消除中高齡者所面臨的「不安、不滿、不便」三「不」問題，才有機會打造充滿機會、高齡友善的世界。

日本總務省日前公布「二○二二年就業結構基本調查」，日本高齡勞參率不只未減少，還較二○一七年增加，六十至六十四歲就業人口比率高達百分之七十二點五、六十五至六十九歲人口就業比率百分之五十點九，雙雙較五年前大增逾百分之五。年逾七十五歲仍有百分之十一點四人口繼續就業，日本「終身現役」（終身工作）思維正不斷茁壯、增長。

想要創造勞參率，須有政策調整、企業參與、民眾觀念改變等三要素並進。

日本二○二一年四月修訂「高齡者雇用安定法」，將原先規定「只要員工想工作，企業有義務雇用到六十五歲」上調為「企業有義務努力確保就業機會到七十歲」。日本厚生勞動省也與各地政府勞動局合作，成立協議會並編列預算舉行講座、活動媒合中高齡者，各地政府更結合地方特色攬才，舉辦研討會。

制度改變、財政支持，讓日本知名拉鏈製造廠ＹＫＫ集團、大金工業、三菱化學、双日株式會社Sojitz等企業響應。ＹＫＫ取消員工退休年齡，只要願意就可做正職到任何年紀，該集團預估二○二六年前有約八百名員工六十五歲，但半數員工都希望以正職員工身分繼續工作。日本截至去年有近四成企業雇用七十歲以上銀髮族。

政府補助、企業納賢、社會價值觀轉變，是促成勞參率提高三大原因，讓社會擺脫年齡歧視，更注重個體能力與經驗，這種社會文化的轉變使中高齡者在職場上能展現自身價值，激勵他們創造第三人生。

如何發掘並善用五十歲以上人口潛力，是全球高齡趨勢中，決戰國家競爭力關鍵。