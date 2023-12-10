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陽光行動／盤點競爭力 物理治療師退休教瑜伽
中高齡續留職場或重返就業成重要勞動力來源，不只企業要更多元接受中高齡勞工，國人也要面對未來職涯時間拉長的新時代，五、六十歲甚至七十歲想就業者，要從單一專業變成多元專業，時時盤點自己的貢獻能否跟上產業需求。
一○四中高齡人力銀行營運部資深經理詹宛榕認為，中高齡期待回到原產業，但企業不一定能永續經營，或中高齡本身技能不再，回老本行不容易。她建議四、五十歲以上的人都要保持良好習慣，擴大專業領域，或可從原本專業或興趣延伸。曾有位從物理治療師退休後取得瑜珈證照成為瑜伽老師，要從獨特性及加分角度讓自己從單一專業變多元專業。
詹宛榕表示，過去工作模式或許可以一招闖天下，但產業發展及科技進步，職場競爭與過去不同，如ChatGPT顛覆產業，大家要預想到年齡體力衰退之際如何增加技能，並從工作執行者變經驗傳承者。
其次，要關心最新產業變化，例如了解ＡＩ、數位科技，不要讓自己變成被取代的人。最後，無論年紀多大都要保持開放心態與學習精神，多方嘗試勿自我設限。如一○四人力銀行的五十+高年級生提供很多高齡者再就業，會先問是否具備行動支付能力？因為很多店家改行動支付，店長會評估中高齡者學習技能。
詹宛榕建議，四、五十歲以上勞工要時時盤點自身競爭力，思考自己產值是否符合效率、跟上技術？檢視自我貢獻度。
詹宛榕表示，很多專業人士期待可回到原有白領工作，但整體數據顯示轉職率不佳時可先蹲後跳，從職務代理做起或先接受派遣，讓企業主肯定專業，或許都是機會。
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