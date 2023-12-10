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陽光行動／餐飲業招人 71歲嬤學習操作機器人

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
餐飲業示意圖。聯合報系資料照
餐飲業示意圖。聯合報系資料照

雙北地區六十五歲以上人口逾百萬人，台北市銀髮職務新創活力中心舉辦的活動幾乎場場滿座；和該中心合作的企業包括涓豆腐、ＭＯＳ、全家、麥當勞、藏壽司到傳產鋼鐵、居家清潔業者，產官合作安排參訪及職場體驗，還可現場面試應聘。

內政部年初公布統計數據，台灣二波嬰兒潮中，一九五八至一九六六年出生人口三七八點三萬人，這群人今年起陸續年滿六十五歲屆齡退休，台灣將出現最大退休潮。但十年內，新增滿十五歲的工作年齡人口卻僅一百八十一萬餘人，少了快二百萬人。

全台最大韓式料理集團豆府餐飲日前和該中心合辦「高年級巧幫手重返職場招募計畫」，應徵民眾年齡跨度極大，從四十五歲青壯年到七十一歲白髮阿嬤都有。這些人態度積極，搶著現場學習操作「送餐機器人」，舉手發問希望現場就被錄用。

豆府餐飲集團行銷部經理柯亞璇說，少子化、疫後缺工、年輕人才難尋等多重因素衝擊，讓集團今年決定擴大招募五十五歲以上壯老世代，希望明年第二季前可填補缺工人數一成以上以因應更多新門市開幕。

為補足缺口善用高齡者，集團將工作內容拆解成可獨立完成、兼顧體力與肌力負荷的工作，如鼓勵中高年級生學習與送餐機器人合作，也將廚房十公斤的米換成五公斤小包裝等，但他們沒料到，全台只需招募約十位銀髮族，光台北這場活動就吸引三十多位民眾報名。

台北市就業服務處副處長洪三凱指出，台灣應有更多企業改變聘任制度，提供培訓機會、彈性工時安排等，企業ＥＳＧ應加強中高齡人才的聘用，這才是永續發展的關鍵。

重返職場

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