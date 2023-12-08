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職場新人活在自己世界！工作愛聊天、分心引眾怒：回家當公主

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享，公司新來的兩個後輩，時常在工作中分心、聊天，工作態度也很不積極、不禮貌，被唸幾句就會想離職，讓她十分困擾。示意圖／ingimage
網友分享，公司新來的兩個後輩，時常在工作中分心、聊天，工作態度也很不積極、不禮貌，被唸幾句就會想離職，讓她十分困擾。示意圖／ingimage

不少人在職場中會碰到需要帶新人的情況，不過日前一名網友分享，公司新來的兩個後輩，時常在工作中分心、聊天，導致重複的事需要原PO一直反覆提醒，工作態度也很不積極，加上詢問問題也很不禮貌，只要被念幾句就會說想離職，讓原PO苦喊，「妹妹們真的好難溝通」。

原PO在Dcard上發文吐苦水，她表示最近公司新來兩位20歲的同事妹妹，「每天上班就是彼此一直講話，活在自己的世界裡」，在原PO教導期間還會突然分心、聊天，等到實作又出現很多問題，甚至很不禮貌地詢問原PO，「欸！這個怎麼用」、「好麻煩喔」，當被其他同事說幾句後，又會跟原PO抱怨，甚至表示「我又不差這點錢」、「要離職了」，EQ跟抗壓性都很低。

原PO坦言，其他同事都受不了這兩人，再加上自己在公司裡是中生代，剛好是最適合帶新同事的人，而她一直都是好聲好氣的跟她們溝通，不過原PO心累表示，「（兩人）入職也有一段時間了，但根本沒有心想好好學」，因此詢問網友，「大家遇到這種新人都怎麼溝通？」

對此，網友紛紛回覆，「妳就回他愛做不做，不做就快滾」、「跟她說不想做就趕快把離職單寫一寫，不缺錢就滾回家當公主」、「所以才說90甚至00後難用啊，能力差先不說，至少態度要好吧，結果連尊重人都不會」、「遇到工作心態不正確的同事，真的會做到想吐血，明明有一堆事不做，一直做私事，然後說事情又不急（結果後續卡住了），學東西也不認真學，還愛摸魚，超無言的」。

此外，也有網友提出建議，「不用溝通，該說的說、該教的教，被上面問就實話實説」、「通常這種情緒言論只要針對工作問題回答即可，不爽是她的事情，幾次之後她就不會講了」、「給過幾次合理的機會後，跟上面說這兩個效率很差，留下記錄或信件，不要留給她們造謠的機會」、「跟主管反應她們的行為吧，讓她們過不了試用期」。

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