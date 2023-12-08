男猶豫35歲轉職手搖飲會丟臉嗎？ 網分析：只有錢不會背叛你

現在許多餐飲業祭出優渥薪資來吸引人，日前有位35歲的網友表示，他發現自己在科技廠的薪水僅2萬8千元，要靠加班才能拿到3萬6千元，猶豫是否要轉換去手搖飲店工作，薪水有3萬多元，月休還有8天，但他坦言「我該拉下臉去飲料店工作嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，飲料店現在越來越多，而且也持續在徵人，他家樓下就有一間飲料店，離家裡走路只要5分鐘，薪水開3萬初，月休有8天，跟現職的科技廠相比，反而較高。原PO表示，他在科技廠工作只有2萬8千元，每個月靠加班多上40小時才變成3萬6千元，還要加上通勤時間，讓他猶豫不決「我該拉下臉去飲料店應徵嗎？」

對此，多數網友鼓勵他「職業不分貴賤，正當工作能養活自己就好」、「只要你自己覺得不丟臉就好，不用在意別人的想法跟眼光，做自己比較重要」、「不會丟臉，如果學完自己開一間飲料店，也沒有人會覺得中年店長很丟臉」、「如果是我反而會選飲料店，因為科技廠作業員工作比較單調」、「只有錢不會背叛你」、「老一輩思想的人才會歧視吧，能賺到錢就是本事，有人靠外送月入10萬，只要肯做就好」。