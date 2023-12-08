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上班得知同事請喝飲料 對方一句話讓她氣炸：荒謬

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO上班時得知有飲料喝以為是同事請客，沒想到事後卻被對方要求付飲料錢，讓她心裡很不是滋味。 示意圖／ingimge
原PO上班時得知有飲料喝以為是同事請客，沒想到事後卻被對方要求付飲料錢，讓她心裡很不是滋味。 示意圖／ingimge

職場上同事之間的相處會影響到工作的效率，以及公司氣氛的和諧，有一名女網友在Dcard透露上班時拿到一杯飲料，原以為是因為前一天協助工作才被對方請客，沒想到同事事後竟開口要收飲料費，讓她感覺非常差。

原PO以「被同事強迫中獎還收了飲料錢」為題發文，她說日前上班時被告知有飲料喝，當時猜想可能是因為某位同事前一天臨時請病假，導致她和另一名同事很忙碌，對方也許覺得不好意思，才會主動買飲料請客。雖然沒有事先詢問過喜歡的口味，但原PO覺得應該是對方的一番心意，因此還是欣然接受。

沒想到下班前，這名請客的同事竟然說「來，我要下班了，交飲料錢囉！」讓她非常傻眼，心想「不是請客嗎？原來要收錢啊？」但最後還是默默地掏錢出來給對方。原PO覺得不合理又有點荒謬，認為一開始訂飲料時沒有先詢問是否要喝、要喝什麼，而是直接幫她做決定，然後再收錢，讓她氣得抱怨「收了一個我能選擇根本不會選擇的飲料，還超級貴」。

原PO也坦承自己沒有先問清楚有錯，只是平時同事都會事先詢問，但這次卻都沒有問，才會讓她以為是被請客。原PO想問鄉民們的看法，「是同事真的太荒謬還是我太小氣計較？但是我不想下次又被點了一杯我根本不喜歡的飲料還付錢」。

不少人看了也覺得不合理，「先斬後奏奇摩子（日文，心情的意思）很差」、「會不開心，但就默默記上一筆，對她都特別小心」、「自己沒主動要買還被收錢，莫名其妙！我絕對不會給」、「不該給的絕對不會給，該給的一毛都不會少給。這很明顯一般人都會認為是贈與，所以不給錢非常合法」、「強迫中獎！之前也遇過說是多煮一份結果要我付錢，這種多半沒好事，食物快過期」。

還有網友安慰原PO就當作是教訓，「下次聽到直接跟他說：這麼好，你請的喔？」、「真慘，下次先問是不是他請客」、「下次不是自己主動點的就說：謝謝，我不用。然後如果要請客的就會說了，沒反應就不用理他，我要喝我會自己買欸」、「下次就是回：『我沒有點飲料欸』飄走，不是自己的東西碰都不要碰，也不要覺得誰請客啥的，沒碰就沒事了」、「就說自己沒點呀，千萬不要動自己沒點的東西」。

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