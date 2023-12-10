職場菜鳥心裡苦！社會新鮮人最困擾的6大煩惱



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「職場菜鳥煩惱」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的職場新鮮人煩惱排行。

在競爭激烈的工作環境中，職場新鮮人經常面臨著許多挑戰和煩惱，有問題卻不敢發言、對於工作難以適應，不知該如何是好。本次我們就針對「職場菜鳥煩惱」進行觀測，一起來看看對於初入社會的新鮮人而言，有哪些說不出口的煩惱吧！

工作不上手可以「多學、多問」 學會「職場溝通」讓你事半功倍

▲ 網友熱議TOP6職場新鮮人煩惱 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「職場菜鳥煩惱」相關話題的討論，可以發現新鮮人初入職場，經常會有「工作不上手」導致進度拖延的情形，因為對工作內容還不熟悉，與團隊的默契也還在磨合當中，難免會自我懷疑，產生「跟不上、挫折多、

想離職」的念頭。針對這類煩惱，就有不少身為「過來人」的前輩提出見解，表示「剛到新公司，需要時間適應環境、熟悉業務」，碰到不上手的工作，或是進度不如預期都是正常的，同時也給予建議「只要你願意努力，做久了總會熟能生巧」、「遇到不懂的就問，不用有太大的壓力」等，認為工作執行效率通常與熟練度有關，只要努力學習、勇敢發問，就能讓自己快速度過調適期。

而「職場溝通」同樣是許多新鮮人欠缺的技巧，在與主管報告工作進度、和同事交流相處時，屢次面臨「無法順暢表達想法」的窘境，例如說話抓不到重點、缺乏邏輯、甚至造成誤會等。

就有職場菜鳥困擾表示「平常聊天明明很健談，但在工作時發言總是不盡人意」，引來網友建議「溝通時要站在對方的角度思考」、「說話前先多想幾次，捋清楚重點再表達」、「可以先打草稿擬定陳述順序，經驗累積起來後就能順暢發言」等，指出簡明扼要的交流，能夠讓工作更有效率，同時也提醒「談話時要注意禮貌」，認真傾聽對方的意見，避免指責、針對性的言論，才能讓雙方的想法有效傳達。

此外，也有不少新鮮人在報到後，卻發現「工作內容不如預期」，與當初面試說明的職務有落差，或是感覺自己總是在打雜、缺乏成就感。這個問題的起因，通常是在於勞資雙方對工作內容存在「認知落差」，企業可能未善盡說明職缺的責任，同時求職者對於職業的想像也可能過於理想化，導致新鮮人對工作產生挫折與困惑。

面對這種情況，就有網友建議新進員工試著「釐清自己的期望」，若能適應實際的工作內容，便可以根據新的職務設立新目標；而若無法接受目前的情況，那麼不妨與主管坦誠溝通，討論職涯規劃，協商是否有調整職務的可能性，或是考慮轉換工作跑道，透過轉職尋找新的機會。

你也是剛踏入職場的「新鮮人」嗎？是否也有這些說不出口的煩惱呢？如果你有這些困擾的話，可以參考網友的討論，或是與親朋好友商量。在面對工作挑戰時，記得多溝通、多發問，遇到問題也要坦誠表達，將自己的心態調適好，才能成為更強大的職場人才！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「職場菜鳥煩惱」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/22~2023/11/22，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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