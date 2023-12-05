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主管勉「吃苦當吃補」員工超冷淡 過來人曝殘酷事實：誰信誰倒楣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出，主管勉勵新員工一句話，不過對方卻彷彿沒有聽到，因此詢問是否已經過時了，圖為上班族示意圖。圖片來源/ingimage
網友指出，主管勉勵新員工一句話，不過對方卻彷彿沒有聽到，因此詢問是否已經過時了，圖為上班族示意圖。圖片來源/ingimage

許多主管喜歡以激勵的話語，帶動公司正向氣氛。不過一名網友分享，主管近日開會時勉勵新人「吃苦當作吃補」，員工的反應卻很冷淡，因此他疑惑問這句話是不是已經過時了？

一名網友以「現在年輕人不信『吃苦當吃補』這套喔？」為題，4日於PTT閒聊版上透露，接近年底，公司的業務量增加不少，今年剛進來的新人也相對更加忙碌。公司主管在開會的時候，說了一句「吃苦當作吃補」勉勵新進人員，不過原PO覺得他們這些年輕人彷彿置若罔聞，完全沒有被激勵到，因此原PO問道：「那是不是『吃苦當吃補』已經過時了啊？要改成怎麼說，會比較好啊？」

文章曝光後引起熱烈討論，不少人點出事實：「慣老闆騙人的話」、「就騙人為公司賣命啊」、「一旦決定吃苦，你就有吃不完的苦！」、「苦我在吃，補你在補，誰要理你？」、「又加了一句『當做功德』，就醒了」、「吃苦補不到啊，誰信誰倒楣」、「年輕人吃苦，老的吃補啊，現在年輕人都看破這道理了，誰要為你賣命？」、「老闆每年買新房新車，然後你的薪水沒漲過」。

有過來人分享：「我剛出社會，家裡老人也是跟我講吃虧就是佔便宜，下場就是當職場好人，一堆業務丟給我做」、「你的薪水減一半，工作份量不變，苦不苦？吃不吃？」、「共體時艱，公司不會虧待你的，明年一定換你」；也有網友直言：「不是不吃苦，是吃對的苦！」、「看薪水夠不夠補，其他都是廢話」、「沒有吃苦這種事好嗎！工作都是要有回報的」、「年薪500萬以上的公司，我相信吃苦當吃補」。

主管 職場 新人

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