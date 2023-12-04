移工聯盟體檢政府責任 籲「政府承擔 仲介滾蛋」

「政府承擔！仲介滾蛋！」台灣移工聯盟等多個勞工團體，今天上午於勞動部直接聘僱聯合服務中心舉辦「政府責任總體檢記者會 」，會中「體檢」包括移民署、勞保局、健保局、國稅局、疾管署等各級政府機關的公立服務，是否足以讓移工在不需要依賴仲介的情況下，獨自完成各種工作上、生活上的辦件手續。結果直指這些「政府責任」的不足，才是私人仲介制度壟斷移工就業市場的關鍵。

台灣移工聯盟將於10日舉辦兩年一度的移工遊行，今年遊行訴求訂為「跨國聘僱沒正義，政府責任在哪裡？」聯盟指出，多年來，勞動部面對私人仲介制度壟斷就業市場的質疑，總是以「有直聘中心」、「有多元就業管道」作為不變的官方回應。因此今年遊行選擇「勞動部直接聘僱聯合服務中心」作為遊行的起點，並在今天舉辦記者會。針對政府各級機關，應提供移工的「公共服務」，全面的一一檢視，做一個「政府責任總體檢」。

以直聘中心為例，勞動部在2008年設置了「直聘中心」，直聘制度15年來，比率最高的年度僅11.9%，且2018年降至1.13%。

聯盟指出，直聘中心並未整合直聘所需之各機關申辦文件及程序，導致直聘雇主仍必須自己去完成移民署、健保局、勞工局通報等程序。直聘中心流程的繁瑣，導致雇主使用直聘的意願低落。直聘中心也從最早的全台共9個，目前只剩台北1個。其功能只剩下「代收勞發署文件」，更成為勞動部「假多元、真卸責」的遮羞布。

再「體檢」承擔在台移工求職、轉換雇主重任的「公立就業服務站」，每周四舉辦「移工就業媒合會」。移工聯盟發現，所謂的媒合，竟是每周由電腦隨機挑選一批移工強制必須到場「簽到」，若沒有「簽到」視同放棄轉換工作的權利，移工會被強制遣返。而全台就服站迄今沒有任何雙語人員，無法答覆移工找工作的疑問，30年來至今，「服務變管束」，完全沒有發揮任何實質「媒合功能」。

此外，移工聯盟也發現，移民署、健保局、疾管署、國稅局、勞保局，「統統沒有聘僱雙語人員」。無論是表格、線上系統、臨櫃諮詢、電話諮詢「都沒有移工母語」。這些政府機關所負責之業務都與移工密切相關，輕則導致移工喪失權益，重則導致移工被罰款、甚至強制遣返離境，如居留證、定期體檢。對於移工權益影響如此重大，竟然連最基本的「移工母語」都沒有。