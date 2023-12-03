年底轉職 我可以嗎？先對自己進行這5句靈魂拷問

摘要 1.蓋洛普最新調查，全球有51%的就業人口表示，正在尋找新工作。 2.專家建議你得先想清楚，為什麼想走？想換工作、還是換職涯？是否了解離職要放棄什麼？ 3.在最終遞交辭呈前，還得準備好一定月份的生活費，才能讓換工作是華麗轉身，而不是更狼狽！

歲末年終將至，你也蠢蠢欲動，想要「換工作」了嗎？

別擔心，你不孤單！根據全球績效管理諮詢公司蓋洛普（Gallup）的調查，全球有51%的就業人口表示，他們正在尋找或積極尋找新的工作。

究竟該不該跨出這一步，專家們希望你先想清楚五件事：

1. 我為什麼會想換工作？

「看不見公司的前途在哪」、「覺得薪水委屈」、「主管EQ差像顆定時炸彈」、「我每天上班都很痛苦」，想換個工作環境的原因百百種。

職涯教練加德登（Michael Gardon）提醒，必須很清楚你換工作的原因，才不會重蹈覆轍，或跌入更深的坑。人們習慣把離職的責任，歸咎在外部的人、事、物，卻忘了追問自己：你到底想要什麼？

2. 我是想換工作，還是換職涯？

換公司或角色，就能得償所願嗎？還是你需要一條全新的職涯路線？加德登說，兩種答案都沒問題，只是需要的技能與準備方式不同。

換工作，你有很多專業經驗、技能可以作平行轉移，申請不同公司的相似職缺，相對輕鬆。但若是要轉換跑道，你會需要一套新的能力，以及更多的人脈幫忙，並且往往需要更多的準備時間。

3. 我離職會需要放棄些什麼？

Another Door 創始人埃莉諾・特威德爾（Eleanor Tweddell）在人們被裁員後提供輔導諮詢服務，她認為，改變一定會帶來無法避免的妥協。

例如你要告別你熟悉的同事與戰友、已經做得心應手的工作、與家人相處的時間，甚至是薪水等等。明確地把要放棄的事情列出來，有助於自我釐清「我真的準備好要放手了嗎？」她說。

你也能問問自己，絕對「不願」放棄什麼？例如，我絕對要回家和女兒共進晚餐，用正向、逆向的方法都想過一次，這有助於縮減未來的工作選項，以及引領你走向一個更幸福的工作生活。

4. 我有哪些選擇？

若你已經想清楚自己為什麼離職，以及想要什麼樣子的工作，就可以進展到下一階段。

加德登建議，替每一個選項設計該採取的行動，例如：我需要先找誰聊一聊？該領域有哪些公司、子產業，我該如何學習相關的新技能。接著落實它們，最終，你會對自己該走上哪一條路充滿信心。

5. 我準備好足夠的錢了嗎？

但在和老闆遞出辭呈前，還有一個不能沒規劃的議題，就是用來糊口的麵包。

財務規劃師凱恩（Tamsin Caine）表示，人們對風險的忍受度各不相同，他建議，若離職後是想找類似的工作，合理的安全準備金是3~6個月的生活費。但若是要換跑道或創業，建議把這個數字拉到12個月。

同時，你必須思考最壞的情況是什麼？他提醒，離職不單單是薪水的問題，還包含退休金與其他的福利政策，特別是對那些想成為自由工作者的人，因為你很可能要自己承擔全部的費用。

加德登則鼓勵人們把「日程表」也考慮進去，例如，「我給自己半年的時間換工作」，也可以是加強版：「我只能在沒有收入的情況下過3個月」。這個練習能幫助我們，更實際的了解轉換工作所需要的時間與風險。

資料來源：蓋洛普、CareerCloud、衛報

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