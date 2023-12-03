卡友鄉民激推／實習生連最低時薪都被凹 「他」卻開出四萬高價

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DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：freepik

文／戴婧雯

實習薪資有多少？一名Dcard網友在大三時有個實習機會，一天工作時長約9小時，即可得月薪約2萬8千元，且實習達半年就可以抵免學分。網友好奇其他人的實習薪資約為多少，也想了解這兩份實習機會的薪資是否符合行情，於是在Dcard上發文詢問。

實習沒錢拿是常態　先有學分再談錢　

原PO分享自己的實習機會，表示在雙語補習班有行政人員和英文助教的職缺，前者的工作時間為中午12點至晚上8點半，可獲2萬7千元的月薪；而後者需從早上11點半工作至晚上8點半，薪資為2萬8千元，而只要實習達半年加上自費暑修就可以抵免學校學分。原PO認為薪資不高，但又不知道目前實習生的薪資落在多少，才發文詢問

大部分網友回應，自己實習根本沒錢領，才讓原PO恍然大悟：「我們連交通費中餐也都沒有唷」、「實習沒領薪水+1，只求收留學習而已，學分比較重要」、「沒錢+1，可以畢業就好」、「完全沒錢的路過，還要繳錢過去實習...」、「蛤實習有錢領？不是都要交實習費嗎？喔等等我忘了我是可憐的護理仔」、「除非有技能可以幫上公司，不然實習給錢真的是很好⋯」。

不過，也有少部分網友在實習期間有獲得薪資或補貼，數字落在5千元至4萬元不等，甚至還有網友是在外企實習領美金：「我在Amazon是13000美金/月」、「當初實習月薪是26000，覺得蠻不錯的，我沒什麼貢獻還有錢拿」、「32k，保險內勤」、「軟體公司35k，不過很涼很爽」、「之前參加經濟部辦的digi實習一個月才5000，扣掉勞健保也是少的可憐」。

大部分網友回應，自己實習根本沒錢領，才讓原PO恍然大悟

image source：翻攝自Dcard

大四就有月薪4萬加正職福利？　畢業轉正還有獎金！

在外辛苦實習數月，只有學分沒福利沒薪資是常態，偶爾還要倒貼錢，4萬元的實習工資真的有機會輪到自己嗎？事實上機會就在眼前！信義房屋2016年起推出了專屬於大四生的「全時實習生」計畫，開出月薪4萬2千元、與正職相等的福利及培訓機制，邀請各科系的優質學生探索房仲職場。

學生們在信義房屋實習期間，可以學習到房地產領域的專業知識，並掌握最新的房市趨勢；更有專屬師傅手把手帶領接觸客戶，不僅可以訓練抗壓力及口條能力，還能夠提前體驗職場環境，認識企業文化。未來若有機會轉正，等同於畢業即就業，還有高達4萬8千元的獎金可領，免去找工作的徬徨和焦慮。信義房屋希望藉此機會，招募到優質及有潛力的人才，並從中培養出最頂尖的房仲業務人員。

此次實習期間為2024年2月20日至8月31日，信義房屋歡迎全台的大專院校大四學生在今年12月31日前投遞履歷；更多詳情資訊也可到人才招募網站查詢。

信義房屋2016年起推出了專屬於大四生的「全時實習生」計畫，開出月薪4萬2千元、與正職相等的福利及培訓機制，邀請各科系的優質學生探索房仲職場。
image source：翻攝自信義房屋

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