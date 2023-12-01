銀行年終5個月超優？ 實習生曝：壓力不是一般人能承受

銀行業在許多人觀念是薪水優渥的金飯碗，日前有位網友分享，她親戚在銀行業工作，享有年終5個月，也吸引她到銀行業實習，後來發現「壓力山大」，勸想進銀行業的新鮮人「要思考自己願不願意面對民眾」。

一名女網友在Dcard分享，她印象中銀行業是薪水不錯的產業，工時正常且準時上下班，而且年終優渥，因此她也投了銀行業實習，自己被分配到客服單位，室友則是分配到櫃檯。原PO指出，她的業務工作是電話客服，每次接電話都要深呼吸，除了做詳細筆記，說明電話有錄音、自我介紹、整理問答SOP以外，還要心理建設，面對難搞的客人，她認為「只要不要一天到晚都接到奧客的電話，整體其實算愉快」。

她接著指出，反觀她室友擔任櫃台人員，每天回家表情都是「壓力山大」，出門前都會哀嚎「開櫃壓力很大」，部門有很嚴重的學長學姊制度，不管現場櫃檯有沒有客人，抽排叫號都是室友負責，而且要直接面對民眾，遇到情緒比較激動的客人，當下也只能告訴自己「冷靜」，原PO表示「幸好我擔任客服，不用直接面對可怕的民眾，還有電話可以作為屏障」。文末她表示，如果要往銀行業發展，「願不願意面對民眾」是很重要的部分，再來也要考慮職場環境、同事氛圍。

對此，有網友回應「我之前實習也是在客服單位，實習結束發現自己不想待在金融業，雖然實習地方的環境、福利跟同事都很好，但我們遇到奧客都得萬般討好，實習後才發現台灣很多奧客」、「我擔任客服被奧客搞得半死不活，接電話都有陰影，一天到晚被罵真的很無力，最後就辭職找下一份工作，不想把辛苦賺的錢變成醫藥費」。