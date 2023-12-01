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捷報！2023亞洲技能競賽 台灣隊獲25面獎牌世界第一

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第2屆「2023亞洲技能競賽」昨在阿拉伯聯合大公國阿布達比落幕。台灣技能小將在這場競賽中勇奪12金、6銀、4銅、3優勝，總計25面獎牌，獲獎總成績在24個參賽國排名第一。圖/勞動部提供
第2屆「2023亞洲技能競賽」昨在阿拉伯聯合大公國阿布達比落幕。台灣技能小將在這場競賽中勇奪12金、6銀、4銅、3優勝，總計25面獎牌，獲獎總成績在24個參賽國排名第一。圖/勞動部提供

第2屆「2023亞洲技能競賽」昨在阿拉伯聯合大公國阿布達比落幕。台灣技能小將在這場競賽中奪12金、6銀、4銅、3優勝，總計25面獎牌，獲獎率達93%，獲獎數較上一屆(5金5銀3銅)近倍增，獲獎總成績在24個參賽國排名第一，成績耀眼。

勞動部指出，本屆我國分別派出31位國手參與29項職類(含2項示範賽)競賽，其中在青年組「服裝創作」職類，由第一次踏上國際賽舞台的國手孫謦奪得金牌。她說「雖然有登上頒獎舞台的信心，但沒有想到會拿到金牌，真的很感動！」也別感謝高中時的班導師兼指導老師葉怡君，正是老師的支持和鼓勵，讓她有勇氣踏上選手之路。

青年組「粉刷技術與乾牆系統」職類國手戴家畯也在本次奪下金牌，更同時獲國家最佳選手獎（Best of Nation )，家畯時常與指導老師分享和討論，他非常感謝老師不辭辛勞的教導與從不藏私的指點，讓他的技術能迅速提升，才能在這次亞洲賽有這麼好的表現。

值得一提的是，年僅15歲的國手許有崴，在青少年組的「電氣裝配」職類摘金，有崴曾堅定告訴教練，希望以後也可以像學長們一樣在學校大門上看到自己的名字貼著金牌榮耀，他特別感謝花壇國中蔡鴻曉主任創立職能班，以及彰師附工教練團的培育，當上國手後，很感謝裁判長對於他的技能要求，及亞州賽期間翻譯許宛茗老師的協助，現在如願以償拿下金牌，他只想說：「感謝各位師長以及爸爸媽媽及所有支持我的人！」

本屆賽事閉幕頒獎典禮上，由國際技能組織亞洲分會會長Mubarak Al Shamsi傳遞會旗給第3屆主辦國勞動部部長許銘春，隨著會旗於舞台上揮動，即刻展開次屆旅程，也代表技能競賽精神的傳承，與各國與會夥伴們相約2025年亞洲賽台灣見。

勞動部表示，這是台灣繼1993年主辦第32屆國際技能競賽後，相隔30年再次取得國際性技能賽事主辦權。許銘春表示，回國後即將展開各項的籌備工作，藉由此次參賽及觀摩學習，汲取承辦經驗，匯集各界資源通力合作，全力以赴將再次展現台灣技能實力。

金牌 勞動部 舞台

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