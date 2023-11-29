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他應徵行政助理怒轟「變成打雜的」 網吐嘈：不爽就離職

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友不滿自己應徵行政助理，職務內容卻像是打雜的。示意圖／ingimage
一名網友不滿自己應徵行政助理，職務內容卻像是打雜的。示意圖／ingimage

許多人希望在工作一展長才，獲得晉升的機會。不過日前有位網友抱怨，他應徵行政助理，上班第一天卻發現不是在辦公室工作，要去點貨跟跑現場業務，讓他氣炸表示「應徵行政助理卻變打雜的，可以跟勞工局檢舉嗎？」貼文曝光後，不少網友吐嘈「行政助理多數都是跑腿兼打雜的」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他錄取了某公司行政助理職缺，上班第一天才發現不是坐在辦公室，而是要去點貨跟跑現場業務，他驚訝問主管「當初應徵條件不是做文書資料、處理公司業務嗎？」原PO氣炸表示「現在職務不對工作是違法的吧！」而主管則回應「你不爽就回家」，讓他憤怒直呼「現在可以這樣搞嗎？我一個大學畢業的人，要我做跟普通高職一樣的工作，像話嗎？」

對此，許多網友吐嘈「你誤會了什麼？行政助理就是跑腿加打雜，跟你是什麼畢業沒關係」、「現在隨便都是大學生，行政助理的工作本來就是打雜的，要就繼續累積經驗，等日後跳槽，不然就回家啃老」、「那你就不要屈就這份工作啊，行政助理本來就是高中職可以應徵的職位」、「高職生也有一技之長，而且助理類型的工作就是打雜，誰說行政助理就是文職？」、「大學畢業就不能做高職的工作，覺得自己不適合不會離職再找啊」、「職稱叫行政助理，看的是助理兩個字，不是行政。即便你博士畢業，助理一樣就是打雜的，歡迎來到現實社會」。

職缺 上班族 大學生

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