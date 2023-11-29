快訊

中職／震撼彈！連兩年錯失總冠軍 樂天桃猿總教練換人

美麗島民調／侯康配支持度衝上3成 緊追賴蕭、拉開柯盈

認定條件嚴苛？官方幫倒忙？平埔族找回身分路遙遙

開箱7大「獨角獸」人才！他面試3萬人 一語道破才華型員工被解雇真相

聯合新聞網／ 綜合報導
順利取得工作的人經常是那些與人相處融洽的人。許多公司最終不得不解雇才華洋溢的員工，可能是在人際關係這方面出現了問題。此為示意圖，圖片來源：Ingimage
順利取得工作的人經常是那些與人相處融洽的人。許多公司最終不得不解雇才華洋溢的員工，可能是在人際關係這方面出現了問題。此為示意圖，圖片來源：Ingimage

范德布洛門徵才集團創辦人威廉·范德布洛門（William Vanderbloemen），近日在CNBC受訪表示，曾面試逾3萬人的他，認為職場上有7大類型的員工，是老闆不可多得的人才。

曾以《成為獨角獸》一書在企業徵才市場聞名的威廉·范德布洛門，近日在CNBC分享他超過15年、面試逾3萬人的獵才經驗，認為有7大類型的人才就像「獨角獸」一樣，具備優良的職場特質，堪稱是企業中的夢幻員工，也是每家公司最想雇用的人才。

以下為威廉分析7大類型的人才「獨角獸」：

一、快速的獨角獸

快速並不意味著對所有事情都說「是」。這類特質的人才可以立即分辨什麼是當務之急，而什麼是不需要。判斷時沒有任何猶豫，態度果斷、強硬，並且最後能高效地準備完成工作。

二、真誠的獨角獸

沒人期望你在工作上表現完美，尤其還是菜鳥的時候，但最糟糕的事就是不誠實。當你搞砸的時候，必須開誠佈公。真誠的人具備一種謙虛地分享錯誤的方式，讓人可以團結在一起。

三、解決者的獨角獸

面臨挑戰時，人們可以選擇站在問題這邊，也可以選擇站在解決方案這邊。那些選擇尋找解決方案，拒絕成為受害者，最後並花費精力克服挑戰的人是不可被替代的。但並非所有事情都迫切需要解決方案。有時人們只是想要一個「富有同情心的耳朵」。

四、具備自我意識的獨角獸

了解自己的優勢和劣勢，並知道如何進行關鍵對話。有自我意識的人不太可能在會議中占用不必要的時間，或讓別人感到不舒服。當獲得建設性和真誠的回饋時，他們會牢記於心。

五、好奇的獨角獸

人類許多最偉大的思想家，都將好奇心視為成功的關鍵因素。但這並不容易，因為日常經常是平凡無聊的。因此，當遇見具備好奇心的人時，這顯示他們除了薪水之外，還有真正想參與工作的樂趣。

六、可愛的獨角獸

我總是驚訝地發現，順利取得工作的人經常是那些與他人相處融洽的人。許多公司最終不得不解雇才華洋溢的員工，可能是在人際關係這方面出現了問題。

七、具生產力的獨角獸

提高生產力沒有直徑，成為高效的獨角獸取決於三個因素：了解如何用最好的方式工作、保持井井有條，並重視結果而非產出。

職場 獨角獸 面試

延伸閱讀

沈富雄曝柯文哲民調風向轉了：侯康配若打溫馨牌 贏面很大

「行走的肺炎」仍超凶！醫曝女童7日內高燒咳嗽 已感染黴漿菌

郭正亮讚趙少康這樣做很「聰明」 還需在這點比速度

新光婦科名醫爆離譜婚外情 小三傳裸照向小四宣示主權

相關新聞

每月加班180小時！公務員崩潰問「是常態嗎？」 過來人曝實用解方

公務員因待遇佳，加上工作穩定，被許多人視為「鐵飯碗」，也是不少父母期許孩子求職的首選。不過，近日有一名網友發文訴苦，稱自己好不容易考上公職，卻經常加班，每月加班110小時是常態，最多一個月得加班180小時。貼文一出後，立刻引發網友熱議。

開箱7大「獨角獸」人才！他面試3萬人 一語道破才華型員工被解雇真相

擁有面試逾3萬人的獵才經驗，他認為有7大類型的人才就像「獨角獸」一樣，具備優良的職場特質，堪稱是企業中的夢幻員工，也是每家公司最想雇用的人才。

翹翹板現象！年終獎金平均1.08個月創新低、年薪總額創新高

百萬大缺工浪潮未停歇，招募難，職人能受惠獲得好「薪」情嗎？104人資學院今天公布《2023企業年終及2024薪酬趨勢大調...

景氣變數多 2024年企業預期調薪3.2%、近十年倒數第三

景氣真的逐步走出陰霾了嗎？能否帶動2024年企業調薪？根據104人力銀行今（29）日發布的最新調查顯示，2024年企業預...

明年平均47.5%企業打算調薪 這行業竟有近六成都會加薪

景氣真的逐步走出陰霾了嗎？能否帶動2024年企業調薪？根據104人資學院的薪酬管理服務、以及104人力銀行發布《2023...

年終獎金不樂觀 企業平均發放1.08個月、10年新低

行政院主計總處下修今年GDP成長至1.42%，為金融海嘯以來最糟景氣表現，預期也將衝擊上班族年終獎金。根據104人力銀行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。