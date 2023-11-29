開箱7大「獨角獸」人才！他面試3萬人 一語道破才華型員工被解雇真相

范德布洛門徵才集團創辦人威廉·范德布洛門（William Vanderbloemen），近日在CNBC受訪表示，曾面試逾3萬人的他，認為職場上有7大類型的員工，是老闆不可多得的人才。

曾以《成為獨角獸》一書在企業徵才市場聞名的威廉·范德布洛門，近日在CNBC分享他超過15年、面試逾3萬人的獵才經驗，認為有7大類型的人才就像「獨角獸」一樣，具備優良的職場特質，堪稱是企業中的夢幻員工，也是每家公司最想雇用的人才。

以下為威廉分析7大類型的人才「獨角獸」：

一、快速的獨角獸

快速並不意味著對所有事情都說「是」。這類特質的人才可以立即分辨什麼是當務之急，而什麼是不需要。判斷時沒有任何猶豫，態度果斷、強硬，並且最後能高效地準備完成工作。

二、真誠的獨角獸

沒人期望你在工作上表現完美，尤其還是菜鳥的時候，但最糟糕的事就是不誠實。當你搞砸的時候，必須開誠佈公。真誠的人具備一種謙虛地分享錯誤的方式，讓人可以團結在一起。

三、解決者的獨角獸

面臨挑戰時，人們可以選擇站在問題這邊，也可以選擇站在解決方案這邊。那些選擇尋找解決方案，拒絕成為受害者，最後並花費精力克服挑戰的人是不可被替代的。但並非所有事情都迫切需要解決方案。有時人們只是想要一個「富有同情心的耳朵」。

四、具備自我意識的獨角獸

了解自己的優勢和劣勢，並知道如何進行關鍵對話。有自我意識的人不太可能在會議中占用不必要的時間，或讓別人感到不舒服。當獲得建設性和真誠的回饋時，他們會牢記於心。

五、好奇的獨角獸

人類許多最偉大的思想家，都將好奇心視為成功的關鍵因素。但這並不容易，因為日常經常是平凡無聊的。因此，當遇見具備好奇心的人時，這顯示他們除了薪水之外，還有真正想參與工作的樂趣。

六、可愛的獨角獸

我總是驚訝地發現，順利取得工作的人經常是那些與他人相處融洽的人。許多公司最終不得不解雇才華洋溢的員工，可能是在人際關係這方面出現了問題。

七、具生產力的獨角獸

提高生產力沒有直徑，成為高效的獨角獸取決於三個因素：了解如何用最好的方式工作、保持井井有條，並重視結果而非產出。