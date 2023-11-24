退役職軍遇人生轉折…歸零蹲點半年後5家公司搶著要

雲林縣45歲魏姓男子原是職業軍人，退伍後一度在人生岔路口徘徊，經旁人建議，他從陌生的配電產業開始蹲點，半年內攻下2張丙級證照，技術也練的嚇嚇叫，同時有5家公司搶要人，他分享心法「比你厲害的人都那麼努力，憑什麼你不更努力」突破非本科出身的障礙，讓自己比專業更專業。

魏天佑今年初剛從軍中退伍，面臨生活重心轉移與職涯變動，曾茫然「人生下半場該怎麼妥善安排」，他說，自己半年前什麼都不會，起初是抱著姑且一試心態參加勞動部職業訓練。

「沒想過有一天會變成中年級實習生！」魏天佑說，大學本科是企業管理，後來從軍，與機電整合、配電原理八竿子打不著邊，初學專業知識，坦言很痛苦，「外行看內行」一頭霧水，信心受挫，甚至動過打退堂鼓的念頭。

「電流就像水，由高處往低處流」職訓師胡瑞益回想自己曾對魏說過這句話，他彷彿開竅般，卯起來學，也很融會貫通，進步神速，結訓前就取得PLC與工業配線2張丙級證照，後來有5家公司爭相搶人，欣慰他好在有堅持下去。

魏天佑說，評估職場條件後，他選擇進入斗六宏偉電機工業公司擔任工程師，最近又取得升降梯裝修丙級證照，現職負責維修電梯，月薪已超過5萬元。