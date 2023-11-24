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解駕駛荒 台中客運業加薪留人
台中市交通局11月起調整公車運價，帶動公車業界加薪。台中客運昨早開勞資協調會，宣布駕駛每月加薪4000元，盼穩定駕駛人力；統聯與中台灣客運表示，11月薪資已調高4000元，12月就會入帳，6月起新手駕駛任職半年補助6萬元。豐原客運表示，近期研擬加薪，拍板後對外公布。
業界預估，公車駕駛月薪約4.5萬元至6萬元不等，整體平均月薪5.5萬元，加薪4000元後起薪逼近5萬元，平均漲幅約7.2%。
台中市交通局表示，台中公車司機駕駛荒，與疫情前相比少了16%，市府從11月起提高公車運價，每車公里提高近5元；市府召集業者開會，盼運價提高後，業者也要帶動駕駛薪資。
台中客運總裁李博文、執行董事李建文昨與交通局長葉昭甫等人，公布公車駕駛員加薪方案，每人每月加薪4000元；業者表示，盼提升薪資增加穩定性，提供更專業服務。
統聯客運表示，本月起已調高4000元，12月薪水入帳就會收到；為與遊覽車、貨運業者搶駕駛員，目前還缺60個駕駛，比疫情前減少13%，6月起祭出新手駕駛6個月補助6萬元，每3個月領3萬元，盼提高競爭力。
豐原客運表示，近期已規畫駕駛員加薪計畫，拍板後會對外公布；豐客駕駛缺額17%，先縮減國道客運、遊覽車班次，並調整公車路線，維持市區客運服務。
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