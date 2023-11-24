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基隆社區聯合徵才 27日登場

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆社區聯合徵才27日登場，有10家廠商釋出400個職缺。圖／基隆就業中心提供
基隆社區聯合徵才27日登場，有10家廠商釋出400個職缺。圖／基隆就業中心提供

基隆就業中心本月27日在基隆市婦幼福利服務中心辦社區聯合徵才，包含摩斯漢堡、麥當勞、美廉社等廠商將提供近400個職缺，該場是今年最後一場社區聯合徵才，其中有50名中高階管理職，薪資最高4萬4000元。台北捷運外包商萬金工程公司也跨區徵求站務人員、水電維護及捷運清潔員共80個職缺。

勞動部勞動力發展署北分署就業中心指出，10家廠商職缺中，有50名中高階管理職，薪資最高4萬4000元，職缺工作地點有基隆與鄰近的汐止、南港、瑞芳、金山等地，想在地就業者，可在面試時，依居住地提出分發鄰近門市意願。

基隆就業中心主任蔡春堂說，聯合徵才現場安排雇主、人資主管與求職者面對面溝通，免去投遞履歷後等待的不確定感。憂心年齡或其他因素不易得到面試通知的求職者，可把握一次面試多家廠商途徑，有助於迅速返回職場。求職者可提前到基隆就業中心或六堵分站，尋求模擬面試、履歷健診、服裝儀容整備等協助方案。

徵才時間為11月27日下午2時至4時，地點在基隆市麥金路482號5樓。聯繫可洽基隆就業中心（02）24225263、六堵分站（02）24515020，或上「台灣就業通」網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢。

基隆 面試 職缺

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