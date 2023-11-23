國安危機？瓦斯行月薪5萬沒人做 他曝行業現況：1桶賺不到100元

台灣瓦斯行缺工嚴重，有專家評估，再過10年若持續沒有年輕人願意接手，恐面臨「國安危機」。一名家裡經營瓦斯行的網友透露職業辛酸，不只屬於危險行業，還時常收到客訴抱怨價格與等待時間，他更坦言「一桶瓦斯賺不到100元」。

傳統瓦斯行逐漸式微，許多年輕人不願意投入高勞力的行業，專家評估，上一代瓦斯配送員多為60幾歲，如果年輕人不持續交替，恐面臨「能源危機」，將無人協助配送。一名網友22日在PTT表示，自己家裡是瓦斯行第三代，最近10年也面臨很多種狀況，消防局、勞工局、國稅局、經發局等政府機關的法規變更，會讓更多的瓦斯業者慢慢地淡出這個行業。

他指出30到40年前，配送員一天大概搬運50桶瓦斯，薪水約3到4萬元，如果做滿1年可以領一個月年終，外加一天的餐費120元。而到了10至20年前，配送員的薪水提升了，不含獎金每人平均有4到5萬元，工作內容也減少到搬運30瓶瓦斯。

原PO透露，現在瓦斯行一個月薪水4到5萬，工作內容又減少到搬運20桶左右，但勞健保、人事成本、保險都比以前還高。他坦言常常會收到客訴，顧客抱怨費用高、員工年長，或是工作態度不好，因此無奈感嘆，「有時候都會覺得你們在尖峰時間點外賣都可以等，為什麼叫桶瓦斯都不能等？有時候覺得你們在嫌貴的時候，可以想想，你們知道一桶瓦斯成本多少嗎？不一定要客戶將心比心，而是希望可以了解一下，一桶瓦斯賺不到100元，還要保證你們使用上的安全，真的超級佛心！」

對此，有網友回應：「我做過啊，一天就閃了，20公斤瓦斯爬樓梯，你們可以試試啊，一個月5萬看醫生要你命」、「瓦斯工惡劣的工作環境、職業傷害、安全問題、交通，這些都沒有配套措施、政策、法令與相關規範下出5萬就要工人自己承擔上面的問題，不覺得太廉價了嗎？」

但也有人直言：「起薪5萬沒人，15萬還會沒人嗎？問題在老闆」、「20幾年前本人剛出社會，領2到3萬，我那阿哥送瓦斯就已經4萬多，有趣的來了！經過20餘年歲月阿哥還是4萬多。年輕人社會險惡啊！」