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台中客運「搶頭香」 公車駕駛每月加薪4000元

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中客運公司宣布未來每個月將為公車駕駛加薪4個月。記者陳秋雲／攝影
台中客運公司宣布未來每個月將為公車駕駛加薪4個月。記者陳秋雲／攝影

台中汽車客運股份有限公司勞資雙方共同宣布，將為公車駕駛員加薪4000元，其他多家客運業者也進行調薪作業。

台中市政府日前調高「市區公車合理營運成本」及「基本里程運價」，要求客運業者承諾幫駕駛員加薪。

交通局長葉昭甫、勞工局代表今與台中汽車客運邀勞資雙方共同宣布提升公車駕駛員薪資，未來每個月將為駕駛員加薪4000元。

交通局指出，公車駕駛因勞動條件與疫後旅遊業復甦造成人力吃緊，面對其他旅遊業與物流業人才需求競爭，各縣市客運業出現大客車駕駛荒。

台中客運總裁李博文、執行董事李建文等勞資雙方代表向公車駕駛員宣布加薪，期望公車駕駛員薪資調升增加駕駛員穩定性，讓更多專業駕駛員回流公車業。

葉昭甫強調，市府檢討各路線行車時間及旅次分布，例如153路部分班次由谷關縮短至東勢，減少單程行車時間，降少駕駛員體力負擔；301、302、303、308調整路線至調度場站，讓駕駛員可休息、有盥洗環境。

另針對經營不善的業者，透過安排其他客運公司代駛，讓學生通勤服務不中斷，並輔導經營體質改善或退場，協助媒合勞工轉職或申請相關津貼。

公車 勞資 薪資

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