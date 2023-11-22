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畢業季結束！10月失業率降為3.43％ 續創23年同月最低

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
由於畢業季求職潮已過，10月失業率3.43%，較9月下降0.05個百分點，持續創下23年同月最低紀錄。情境示意圖。圖／Ingimage
由於畢業季求職潮已過，10月失業率3.43%，較9月下降0.05個百分點，持續創下23年同月最低紀錄。情境示意圖。圖／Ingimage

主計總處今天發布10月失業率，由於畢業季求職潮已過，10月失業率3.43%，較9月下降0.05個百分點，持續創下23年同月最低紀錄，經季節調整後失業率3.41%，也較9月下降0.03個百分點。

主計總處表示，9月之後失業率會因畢業尋職季結束而下降，10月失業率3.43%，較9月微降0.05個百分點。

10月失業人數為41.1萬人，較上月減少5千人，主要是對原有工作不滿意而失業者減少 5千人；若與去年同月比較，失業人數減少2萬人、4.75%。整體而言，1-10月月失業人數平均為41.9萬人，較上年同期減少1.8萬人、減幅 4.14%。

10月就業人數1155.8萬人，較上月增加1.7萬人、0.15%，其中服務業部門及工業部門分別增加1.4萬人及6千人。與去年同期相比，就業人數增加14.8萬人、1.30%。

主計總處表示，10月因業務不振、找不到工時大於35小時，或季節關係，以致周工時未達35小時以上人數20.7萬人，較上月增加4千人，較去年同月則減1萬5千人。

按年齡層觀察，20-24歲失業率11.56%，多為初次尋職，且處職場調適階段，致失業率較高；25-29歲者失業率為 6.02%，30-34歲者降至3.63%。

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