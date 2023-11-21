台積電待7年「女友、健康都失去」 他想明年辭職：每天很痛苦

「護國神山」台積電薪資待遇優渥，成為不少人的夢幻企業。不過對一名在台積電工作、資歷將近7年的員工而言，工作環境有如地獄，自己的身體不僅出狀況，還要接受不平等的考績制度，就連當時的女朋友也提出分手，最後他無奈感嘆，「為了一棟房子拚上了人生的青春與健康的身體，值得嗎？」

一名網友18日以「希望準備進台積的學弟妹以後不會後悔」為題，在Dcard分享台積電工作辛酸經歷。他表示工作了將近7年，期間遇到很多的障礙，前3個月拚命學但狂被罵，還要面對不合理的壓力測試，1年後拿不怎麼樣的考績分紅，聽著副理雞蛋裡挑骨頭的數落，再撐2年後領滿了但永遠少領的那些錢，「台積也不會改，因為上層他們會秉持『傳統』」。

原PO指出，公司裡面繼續撐下去的人幾乎都是奴性非常重，為了錢不得不低頭。他坦言這7年非常痛苦，每天晚上睡覺前都會有「被稱作世界前幾大強的公司行頭給騙了進來，知道事實後要放棄離開嗎？」這樣的念頭，而當女友選擇離開，自己的身體開始出現狀況，「公司也不會體諒，甚至還會有長官、同仁嘲諷說：『是你自己的問題』，但為了錢只能繼續將這種不合理的情況吞下去，爛在肚子裡」。

原PO透露，近期老闆告知考績可能也會跟他認為的有落差，經過1天思考後，他認為已經看開了，決定明年就離職，過平穩的生活，「為了一棟房子拚上了人生的青春與健康的身體，值得嗎？我覺得不值得，因為我已經不開心了整整7年」。

對此，不少過來人表示：「每次都看到陣亡率超高，補進來的人也多」、「就是一個除了錢什麼都沒有的地方，生命很短暫，把生命花在工作跟房貸很不值得」、「你超強，我2個禮拜就跑了」、「你很早就開始不開心了，居然還可以撐7年，真的太猛了，我3年就投降了」、「這間3個月覺得不對勁就該停損」。

但也有網友回應：「其實每間公司都差不多，都有好主管跟爛主管，也有好部門跟爛部門」、「外面工作就不會有不合理的情況嗎？一樣有欸」、「會留下來還不是因為給的多，拿得多就要失去一些什麼，本來就是取捨問題」、「頭都洗下去了，7年放棄你會後悔。至少你有錢，出去找工作很現實的，年薪會被大砍，還不一定比得過剛畢業的新人」。