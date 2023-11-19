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36歲男菜市場擺攤遭笑「沒專長」 網曝內幕：收入說出來嚇死人

聯合新聞網／ 綜合報導
菜市場示意圖，非文中當事人。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
菜市場示意圖，非文中當事人。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

職業不分貴賤，只要是能好好表現，在各領域都能闖出一片天。近日有一名36歲的男子表示，因為父母年事已高，無法繼續在菜市場擺攤，決定由他來接手，結果卻被以前同學笑說「學歷低、沒專長」，讓他存疑是同學心態有問題，還是自己真的沒用，不少網友看完反而指出內幕「怎麼有人蠢到看不起攤販，一堆人收入說出來嚇死你」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文，他表示自己是7年級的男生，目前36歲，家裡是在菜市場賣水果、涼粿，媽媽靠著賣這些養大他和弟弟妹妹，現在因為父母年邁，無法行走，因此也很難繼續做生意。原po毅然決然接手，但是卻遇到以前同學經過，笑他「學歷低、沒專長」，才會淪落到擺攤維生。

原po表示，雖然自己真的沒有什麼特別專長，但是卻不知道什麼原因被嘲笑，讓他開始沒有自信，因為同學確實都在工地或是當作業員、其他行政，但常被這樣講，讓他也開始懷疑「到底是他們心態有問題，還是我比較沒用，所以只能擺攤過一生」。

此文一出引起網友熱議，不少人安慰原po表示，「怎會有人蠢到看不起菜市場攤販啊，一堆人收入說出來嚇死你」、「我小時跟父母在做路邊攤，那時同學到學校在全班面前嘲笑我，現在我在自己店面，接下父母留給我的手藝，養活全家，房子三棟，該有的都有，存款就不說了」、「接手父母的工作一點問題都沒有啊，有問題的是你那些同學跟你現在的心態」、「菜市場攤販中，隱藏的有錢人很多」。

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