快訊

周六決定藍白誰正誰副 王世堅最後喊話送柯文哲「8字」

SBL／面露疲態步出士檢 裕隆前教練邱大宗：球員就該好好打球

SBL／裕隆打假球案幾乎滅團 操控比賽結果贏球版賭注

40歲從科技業轉職醫生值得嗎？ 網認為2選擇更優：不怕年紀大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友想重考醫學系，但已經年過40，多數人建議他考量身體狀況，擔任中醫或考學士後醫較佳。示意圖／ingimage
一名網友想重考醫學系，但已經年過40，多數人建議他考量身體狀況，擔任中醫或考學士後醫較佳。示意圖／ingimage

醫師社經地位高，且擁有較高的收入，是不少高中生理想職業之一。不過日前有位已40多歲的網友表示，他以前高中選擇了電機資訊類科，放棄了醫牙科系，現在想重拾過往的夢想，嘗試花8-9年考讀醫學系，拋問網友「可行性」，對此，有網友建議「可以讀中醫或學士後醫，就不用擔心年紀問題」。

一名網友在PTT發文表示，他高中時考到了全國500名內的成績，但最終選了電資領域，放棄了醫牙科系，但現在已經40多歲，對科技業工作膩了，也存了一筆可以撐很久的資金，想趁還沒老年時，花個8-9年嘗試考醫學系，他好奇「這樣考進去會不會因為年紀太大被刷掉？」文末他強調，不考慮去國外學醫。

對此，許多網友認為「完全沒有限制年齡，只是值班對體力來說滿挑戰的」、「你手會抖嗎？眼睛如何？我看過一個住院醫師50幾歲了，身體有沒有健康才是考量」、「問題是你的體力、視力這些身體狀況撐得下去嗎？」、「當然可以啊，有錢去考興趣就好，可是你有辦法為了讀書熬夜嗎？這樣成本真的很高」、「你這年紀值班的話，有可能會有生命危險」。

也有人建議他考中醫、後醫，指出「當中醫師比較實際，新進中醫師年紀大也不會怎樣」、「考學士後醫就好了吧，幾歲都可以重考、重讀」、「我覺得你可以去唸後醫，但是這年紀當醫生有難度，去旅遊、帶家人去玩，珍惜人生時光比較好」。

醫師 中醫 醫學

延伸閱讀

已繳管理費！住戶哀社區沒保全 內行人揭真相：沒多餘的錢聘人

姓洪要帶「睿」字…上網求幫女兒取名 眾人齊推「這名字」：好記又出名

跳槽才有加薪的可能？ 職場老鳥曝：待5年凍薪跳槽獲加薪30%

朋友落入詐騙集團圈套 跟她借錢投資竟稱：我已賺到30萬！

相關新聞

40歲從科技業轉職醫生值得嗎？ 網認為2選擇更優：不怕年紀大

醫師社經地位高，且擁有較高的收入，是不少高中生理想職業之一。不過日前有位已40多歲的網友表示，他以前高中選擇了電機資訊類科，放棄了醫牙科系，現在想重拾過往的夢想，嘗試花8-9年考讀醫學系，拋問網友「可行性」，對此，有網友建議「可以讀中醫或學士後醫，就不用擔心年紀問題」。

公司年長同事不愛請假！寧抱病上班 網共鳴：爸爸想上班不出國玩

職場中難免會因各種不可抗力的原因而請假，同時也會有固定的休假，或透過累積年資來換取特休天數。不過，有網友觀察到，辦公室裡50歲以上的同事不愛請假，連身體不舒服都堅持到辦公室，讓他好奇這類族群是否都不愛請假。

別被騙了！入職薪資「被砍1萬」、試用期無限延長 她勸：白紙黑字寫清楚

不少人在求職時，會透過徵才網站投履歷，並依照上面寫的起薪條件與公司談工作薪資。不過，一名網友提醒，很多徵才網站上的薪資條件，會與實際進去後的不同，因此入職前務必要白紙黑字寫清楚，以免之後影響自身權益。

跳槽才有加薪的可能？ 職場老鳥曝：待5年凍薪跳槽獲加薪30%

求職者在面試時，都會跟人資談期望薪資，並希望公司能逐年調薪，到心中理想的薪水，不過日前有職場老鳥曝「如果想要有更好的加薪機會，應該要跳槽到不同公司，因為原公司的調薪幅度不太大」。

賺錢老闆競相加薪！1111公布438幸福企業名單

1111人力銀行推動「幸福企業」，經過五年的努力，「幸福企業」已儼然成為上班族及企業追求的目標，「幸福企業」也融入各企業文化的精髓，因此，今年各大企業已競相提出加薪的訴求。 總經理張篆楷表示，有

他辭副理職去「澳洲打工度假」周領2萬5！ 待半年後不想回台：有夠爽

不少人會去打工度假體驗國外生活，一邊旅遊一邊打工賺錢。一名網友把副理職辭職去澳洲打工度假，一開始很不習慣，去了半年後完全不想回台灣，打算在澳洲學個技職繼續待在澳洲，想問問網友們，「在國外待一陣子就不想回國了，怎麼辦？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。