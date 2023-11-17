40歲從科技業轉職醫生值得嗎？ 網認為2選擇更優：不怕年紀大

醫師社經地位高，且擁有較高的收入，是不少高中生理想職業之一。不過日前有位已40多歲的網友表示，他以前高中選擇了電機資訊類科，放棄了醫牙科系，現在想重拾過往的夢想，嘗試花8-9年考讀醫學系，拋問網友「可行性」，對此，有網友建議「可以讀中醫或學士後醫，就不用擔心年紀問題」。

一名網友在PTT發文表示，他高中時考到了全國500名內的成績，但最終選了電資領域，放棄了醫牙科系，但現在已經40多歲，對科技業工作膩了，也存了一筆可以撐很久的資金，想趁還沒老年時，花個8-9年嘗試考醫學系，他好奇「這樣考進去會不會因為年紀太大被刷掉？」文末他強調，不考慮去國外學醫。

對此，許多網友認為「完全沒有限制年齡，只是值班對體力來說滿挑戰的」、「你手會抖嗎？眼睛如何？我看過一個住院醫師50幾歲了，身體有沒有健康才是考量」、「問題是你的體力、視力這些身體狀況撐得下去嗎？」、「當然可以啊，有錢去考興趣就好，可是你有辦法為了讀書熬夜嗎？這樣成本真的很高」、「你這年紀值班的話，有可能會有生命危險」。

也有人建議他考中醫、後醫，指出「當中醫師比較實際，新進中醫師年紀大也不會怎樣」、「考學士後醫就好了吧，幾歲都可以重考、重讀」、「我覺得你可以去唸後醫，但是這年紀當醫生有難度，去旅遊、帶家人去玩，珍惜人生時光比較好」。