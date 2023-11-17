公司年長同事不愛請假！寧抱病上班 網共鳴：爸爸想上班不出國玩

職場中難免會因各種不可抗力的原因而請假，同時也會有固定的休假，或透過累積年資來換取特休天數。不過，有網友觀察到，辦公室裡50歲以上的同事不愛請假，連身體不舒服都堅持到辦公室，讓他好奇這類族群是否都不愛請假。

一名網友在PTT發文提到，自己工作時常有「想請假」的念頭，但他發現身邊50歲以上的同事都不愛請假，若身體不舒服，寧可到辦公室趴著睡覺，或原本已經講好要請假，但沒多久又返回公司銷假上班，讓他感到疑惑：「老人是不是都不喜歡請假？」

此文一出，網友們感到很有共鳴，分享身邊人的經驗，「跟我爸一樣欸，全家出國就他不要」、「記得以前老師很自豪的說這輩子只有請過兩次假，一個是結婚一個是親人喪事，不懂這有什麼好炫耀的」、「老人真的都不愛請假，還有請假了還跑來公司晃，整個超問號」。

還有網友進一步分析年紀較大者不愛請假的原因，除了喜愛規律生活外，同時也比較喜歡待在公司，或是請假會感到罪惡感，「我有個家人就是，他的理由是不喜歡規律的生活被打亂，會覺得很阿雜（心情煩悶的台語）」、「不想面對家庭，看過很多中年人這樣，超早上班超晚下班，在公司發呆」、「沒有自己的生活吧，放假就不知道做啥」、「以前人好像普遍覺得請假就是對不起公司，我請個特休媽媽還會一直質疑」。