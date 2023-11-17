快訊

周六決定藍白誰正誰副 王世堅最後喊話送柯文哲「8字」

SBL／面露疲態步出士檢 裕隆前教練邱大宗：球員就該好好打球

SBL／裕隆打假球案幾乎滅團 操控比賽結果贏球版賭注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公司年長同事不愛請假！寧抱病上班 網共鳴：爸爸想上班不出國玩

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現公司年紀大的同事都不愛請假，即使生病依舊到公司。示意圖／Ingimage
一名網友發現公司年紀大的同事都不愛請假，即使生病依舊到公司。示意圖／Ingimage

職場中難免會因各種不可抗力的原因而請假，同時也會有固定的休假，或透過累積年資來換取特休天數。不過，有網友觀察到，辦公室裡50歲以上的同事不愛請假，連身體不舒服都堅持到辦公室，讓他好奇這類族群是否都不愛請假。

一名網友在PTT發文提到，自己工作時常有「想請假」的念頭，但他發現身邊50歲以上的同事都不愛請假，若身體不舒服，寧可到辦公室趴著睡覺，或原本已經講好要請假，但沒多久又返回公司銷假上班，讓他感到疑惑：「老人是不是都不喜歡請假？」

此文一出，網友們感到很有共鳴，分享身邊人的經驗，「跟我爸一樣欸，全家出國就他不要」、「記得以前老師很自豪的說這輩子只有請過兩次假，一個是結婚一個是親人喪事，不懂這有什麼好炫耀的」、「老人真的都不愛請假，還有請假了還跑來公司晃，整個超問號」。

還有網友進一步分析年紀較大者不愛請假的原因，除了喜愛規律生活外，同時也比較喜歡待在公司，或是請假會感到罪惡感，「我有個家人就是，他的理由是不喜歡規律的生活被打亂，會覺得很阿雜（心情煩悶的台語）」、「不想面對家庭，看過很多中年人這樣，超早上班超晚下班，在公司發呆」、「沒有自己的生活吧，放假就不知道做啥」、「以前人好像普遍覺得請假就是對不起公司，我請個特休媽媽還會一直質疑」。

特休 職場 PTT

延伸閱讀

姓洪要帶「睿」字…上網求幫女兒取名 眾人齊推「這名字」：好記又出名

東京是「先進版台北」？網友點2問題直搖頭：永遠追不上

自以為浪漫？男同事摘她耳機聽音樂 她困擾：我有男友了！

兩岸習慣大不同 陸女分享嫁給台灣人4點要適應地方

相關新聞

40歲從科技業轉職醫生值得嗎？ 網認為2選擇更優：不怕年紀大

醫師社經地位高，且擁有較高的收入，是不少高中生理想職業之一。不過日前有位已40多歲的網友表示，他以前高中選擇了電機資訊類科，放棄了醫牙科系，現在想重拾過往的夢想，嘗試花8-9年考讀醫學系，拋問網友「可行性」，對此，有網友建議「可以讀中醫或學士後醫，就不用擔心年紀問題」。

公司年長同事不愛請假！寧抱病上班 網共鳴：爸爸想上班不出國玩

職場中難免會因各種不可抗力的原因而請假，同時也會有固定的休假，或透過累積年資來換取特休天數。不過，有網友觀察到，辦公室裡50歲以上的同事不愛請假，連身體不舒服都堅持到辦公室，讓他好奇這類族群是否都不愛請假。

別被騙了！入職薪資「被砍1萬」、試用期無限延長 她勸：白紙黑字寫清楚

不少人在求職時，會透過徵才網站投履歷，並依照上面寫的起薪條件與公司談工作薪資。不過，一名網友提醒，很多徵才網站上的薪資條件，會與實際進去後的不同，因此入職前務必要白紙黑字寫清楚，以免之後影響自身權益。

跳槽才有加薪的可能？ 職場老鳥曝：待5年凍薪跳槽獲加薪30%

求職者在面試時，都會跟人資談期望薪資，並希望公司能逐年調薪，到心中理想的薪水，不過日前有職場老鳥曝「如果想要有更好的加薪機會，應該要跳槽到不同公司，因為原公司的調薪幅度不太大」。

賺錢老闆競相加薪！1111公布438幸福企業名單

1111人力銀行推動「幸福企業」，經過五年的努力，「幸福企業」已儼然成為上班族及企業追求的目標，「幸福企業」也融入各企業文化的精髓，因此，今年各大企業已競相提出加薪的訴求。 總經理張篆楷表示，有

他辭副理職去「澳洲打工度假」周領2萬5！ 待半年後不想回台：有夠爽

不少人會去打工度假體驗國外生活，一邊旅遊一邊打工賺錢。一名網友把副理職辭職去澳洲打工度假，一開始很不習慣，去了半年後完全不想回台灣，打算在澳洲學個技職繼續待在澳洲，想問問網友們，「在國外待一陣子就不想回國了，怎麼辦？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。