別被騙了！入職薪資「被砍1萬」、試用期無限延長 她勸：白紙黑字寫清楚

不少人在求職時，會透過徵才網站投履歷，並依照上面寫的起薪條件與公司談工作薪資。不過，一名網友提醒，很多徵才網站上的薪資條件，會與實際進去後的不同，因此入職前務必要白紙黑字寫清楚，以免之後影響自身權益。

原PO在Dcard工作版發文表示，很多公司放在求職網站上的薪資條件都很漂亮，但實際進去後，可能遇到試用期超長，或薪水直接砍5千到1萬元的狀況。因此他建議經驗豐富、資歷完整的人，入職時一定要白紙黑字寫清楚，免得日後權益受損。

原PO以自身經驗為例，他遇過太多會「說夢」的公司，實際進去才發現根本沒有4萬起薪或符合自己條件的，「但他們企業主很會用話術把你騙進去，等到領薪水時，才發現落差根本很大，然後頻繁加班也沒有加班費，還有一堆爛攤子要你去解決。」

他更補充，自己有遇過三個月後，用各種原因要求「延長試用期」的情況，根本領不到原本網站上寫的薪水。也有看過很多公司喜歡寫「面議」，但面試時故意說得模糊，讓急於找工作的人傻傻投入公司。原PO感嘆，有能力談薪資的人真的要鼓起勇氣去談，談不了就下一家，「不要輕易妥協，養出台灣普遍的慣老闆，永遠讓受薪階級在領低薪。」

不少網友在貼文底下留言深表同感，「很多都是面試時講的跟實際不同」、「今天才去面試一個職位，104上寫面議，我問經常性薪資是4萬以上嗎？面試官回：我們都會看資歷調整喔」。還有一名網友表示，公司當初在網站上寫起薪3萬5千元，面試後才發現有詐，薪水直接縮水剩3萬元，「隔天直接104檢舉，也請104替我跟公司說有經驗和沒經驗的薪水分別是多少要寫清楚。」