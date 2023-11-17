賺錢老闆競相加薪！1111公布438幸福企業名單

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1111人力銀行推動「幸福企業」，經過五年的努力，「幸福企業」已儼然成為上班族及企業追求的目標，「幸福企業」也融入各企業文化的精髓，因此，今年各大企業已競相提出加薪的訴求。

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總經理張篆楷表示，有好的薪資福利，才能吸引到優秀人才，如此正向的循環，企業才能蓬勃發展。所以，幸福企業的宗旨，在於化解「貧富懸殊的世代對立」。同時，也寄望幸福企業重視環境保護、社會責任、公司治理，給員工幸福感之外，更要重視碳權問題。所以，今年評選幸福企業的作業，特別加入ＥＳＧ加分題，因為幸福企業是落實ＥＳＧ的重要指標，ＥＳＧ也是企業發展的基石。

公股銀行祭出優渥方案

公私立大型企業為獎勵辛勤工作的員工，體現「幸福企業」的真諦，薪資福利回饋給員工，紛紛祭出優渥的調薪方案，不但員工有感於實質獎勵，更展現企業留才惜才的一面。比如：兆豐金日前通過集團加薪四點五％，幅度超越公務人員水準，若加上每年辦理的考績及升遷晉薪，明年整體加薪幅度可望超過八％，為歷年之最；一銀今年年終超過七個月，至於明年則預計加薪四％，加上晉級加薪可望達六點五％；華南銀行預計過年前發放年終獎金平均約一點五個月，預估獎金可望優於去年。

公股民營銀行，目前加薪幅度大概落在四％左右。合庫銀行每年年終由考核獎金、績效獎金、員工酬勞與超盈餘獎金等項目組成，各項獎金將俟財報及各獎金得核發月數於三月董事會通過後，預計於四月至六月間發放。中信金、富邦金也表態，將視市場薪資水平、員工績效，適當調薪。

中華電信明年全員加薪

中華電信明年元旦起將全員定額加薪，調幅優於四％，定額薪資部分為三千元。而鴻海繼九月底領完中秋分紅百萬大禮包後，據傳內部正啟動年度調薪計畫，平均幅度約在四％。和泰大金董事會通過平均調薪三％。

鼎泰豐連續兩年加薪十％

台灣「薪」情最好的餐飲業代表鼎泰豐表示，持續優化員工薪資福利，連續兩年替員工加薪約十％。王品集團今年起正職員工底薪加全勤調升至三萬三千元起，門市員工每月還有「門店達成獎金」的分紅。乾杯集團正職員工今年則祭出起薪含津貼為三萬三千五百元至三萬六千五百元起，比法定工資高出廿六％至卅八％的條件，並首次針對招募競爭區域，提供津貼、獎金，月薪上看四萬五千五百元。瓦城泰統集團正職員工的起薪是三萬二千元，並設有考核升遷機制，每年調薪幅度達十％至卅五％。築間餐飲集團今年起正職員工起薪也調高至三萬二千元起，店主管則調高至四萬八千八百元起。龜記在年初即針對內勤端調薪八至十％。

1111倡議醫護權益獲回響

相較於企業的調薪，同時1111人力銀行發現護理人員短缺日益嚴重，很多門診都將停擺，因此，今年九月廿六日在立法院舉辦「改善醫護人員權益」公聽會，號召立委、醫護公會、醫療院所和醫護學校教授等，共同為時下醫護人員人力短缺問題，提供多面向建言，期盼能夠召喚目前十三萬未在醫療職場的護理人員，回到第一線，以紓解嚴重吃緊的人力，獲得醫護界熱烈的回應。

醫護人員加薪挽留人才

新光醫院率先對外宣布，全院七百名護理人員都加薪，並幫三班護理師加薪一千六百八十元，新進人員薪資也調升為四萬三千六百八十元；振興醫院今年六月全體護理師已加薪三千元，明年全院人員加十％。台安、國泰等醫院也規畫明年調薪，馬偕仍待研議中。

企業、醫院為響應「幸福企業」相繼為員工調薪，平均調薪幅度四點五％以上，彰顯企業留才惜才的用心。1111這五年來努力推動的「幸福企業」，終於花開並蒂，不但企業找到好人才，上班族能在幸福企業安心工作，讓社會朝向正能量方向前進。

吉豚屋豬排店 首獲金獎榮耀

文／潘冠霖

台隆集團旗下台隆手創館及吉豚屋二品牌，雙雙齊奪「幸福企業」金牌榮耀，旗下餐飲事業吉豚屋亦享有同集團一致性的完善福利，台灣吉豚屋榮獲二○二三年餐飲業幸福企業金獎的肯定，台隆集團一直秉持「幸福而專業的員工能帶來優質的服務」。

將每位員工視為重要的夥伴及公司重要的資產，除了專業培訓、獎勵機制、員工健檢和員工旅遊外；吉豚屋擴及家庭照護，提供父母津貼及子女補助等多元的紅利津貼，亦享每月各項多元的獎勵金，此外並將於今年第二度全面調薪，讓同仁在台隆集團大家庭中無後顧之憂，團結一心樂在工作，於職場中穩定成長攜手共進。希望能吸引更多餐飲業菁英及有潛力、有興趣的人才加入吉豚屋團隊。

台隆手創館 幸福讓員工有感

文／陳士勳

台隆集團旗下HANDS台隆手創館連續四屆榮獲「幸福企業」金獎殊榮！二○二三年與集團餐飲品牌吉豚屋，雙雙齊奪「幸福企業」金牌榮耀，集團各事業皆享有一致性的完善福利。手創館秉持「幸福而專業的員工能帶來優質的服務」，致力打造幸福職場。將每位員工視為重要的夥伴及公司重要的資產，公司提供年度健檢，還有定期特約職業醫學專科醫師服務諮詢、健康關懷及健康補給，以多元的教育訓練提升職能，讓每位員工樂在工作；幸福有感的全方位員工福利，適才適性的員工獎勵機制、順暢的升遷管道等，更推及員工家庭發放長輩敬老金及子女獎助學金。台隆手創館堅信：讓夥伴在永續穩定成長環境中，創造自我價值與成就動能，進而達到工作與生活雙贏。希望能吸引有潛力、有興趣的人才加入台隆團隊。