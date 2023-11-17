快訊

藍白合正副總統怎麼配？馬英九基金會公布：明上午10點揭曉

中職／23人中衝第1！鄭凱文行使自由球員權利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跳槽才有加薪的可能？ 職場老鳥曝：待5年凍薪跳槽獲加薪30%

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為「跳槽才有加薪的空間」。示意圖／Ingimage
一名網友認為「跳槽才有加薪的空間」。示意圖／Ingimage

求職者在面試時，都會跟人資談期望薪資，並希望公司能逐年調薪，到心中理想的薪水，不過日前有職場老鳥曝「如果想要有更好的加薪機會，應該要跳槽到不同公司，因為原公司的調薪幅度不太大」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他曾看到一個說法是「一家低估你的公司，升職跟加薪都輪不到你，因為長期不受到公司重用，但如果有機會到別間公司上班，可能會被新公司視為人才，而能得到更好的加薪機會」。

原PO認同指出「他曾在一間公司待了5年，期間從來沒調薪過，詢問主管能否調薪也被拒絕，還跟主管鬧得不愉快」，事後他跳槽到別的公司，一年多了30%的薪水，因此他鼓勵社會新鮮人「雖然在一家公司待越久，越不敢隨便離職，但遇到機會還是要把握」。

文章曝光後，許多網友贊同回應「跳槽真的要越跳越好，不適合的公司就直接斷捨離」、「會離開公司主要就兩個原因，第一是薪水不到位，第二是受到委屈了，就怕兩個原因都有還不能離開」、「真的，如果沒有每年加薪，我就不想做了」、「真的要好好把握機會，三年沒升上小主管可以考慮走人」、「有時候不跳槽，不知道自己產值多高，一家公司待越久會越沒有福利」。

求職 加薪

延伸閱讀

柯文哲先別哭！民調專家看6共識藏2內規：柯侯配或能成局

藍白合後民調快過半「賴清德輸16%」 吳子嘉：他要怎麼選？

男子每月砸3.6萬買刮刮樂 算算回收獎金：下班繞過彩券行吧

投票日倒數中！帶什麼、去哪投、領幾張票？謹記「334」原則

相關新聞

跳槽才有加薪的可能？ 職場老鳥曝：待5年凍薪跳槽獲加薪30%

求職者在面試時，都會跟人資談期望薪資，並希望公司能逐年調薪，到心中理想的薪水，不過日前有職場老鳥曝「如果想要有更好的加薪機會，應該要跳槽到不同公司，因為原公司的調薪幅度不太大」。

賺錢老闆競相加薪！1111公布438幸福企業名單

1111人力銀行推動「幸福企業」，經過五年的努力，「幸福企業」已儼然成為上班族及企業追求的目標，「幸福企業」也融入各企業文化的精髓，因此，今年各大企業已競相提出加薪的訴求。 總經理張篆楷表示，有

他辭副理職去「澳洲打工度假」周領2萬5！ 待半年後不想回台：有夠爽

不少人會去打工度假體驗國外生活，一邊旅遊一邊打工賺錢。一名網友把副理職辭職去澳洲打工度假，一開始很不習慣，去了半年後完全不想回台灣，打算在澳洲學個技職繼續待在澳洲，想問問網友們，「在國外待一陣子就不想回國了，怎麼辦？」。

小販之女變10萬月薪人資大總管！「新台灣幫」能補足百萬工作缺口？

各行各業喊出的「缺工」聲，幾乎成了這個時代台灣就業市場的背景音。根據104人力銀行截至11月6日的最新統計，目前國內各產業釋出的工作機會，已連續9個月超過百萬。

104調查報告 求職者在意經濟因素和工作穩定

104人力銀行公布新的104《員工工作價值認知與調查》報告，歷經疫情的考驗後，調查顯示在職者與求職者都趨於保守心態，工作...

缺工潮來襲！企業招募平均花48天 成功率降至兩成

104人力銀行工作機會連續九個月超過百萬個，缺工問題嚴重，今天發布2023年《人資FBI調查報告》顯示，企業招募人才的成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。