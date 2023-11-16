他辭副理職去「澳洲打工度假」周領2萬5！ 待半年後不想回台：有夠爽

不少人會去打工度假體驗國外生活，一邊旅遊一邊打工賺錢。一名網友把副理職辭職去澳洲打工度假，一開始很不習慣，去了半年後完全不想回台灣，打算在澳洲學個技職繼續待在澳洲，想問問網友們，「在國外待一陣子就不想回國了，怎麼辦？」。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他工作一年就升到副理職，月薪4萬5000元，但他認為人生要多去體驗，於是就辭職去澳洲打工度假，剛去澳洲的第一個月非常想家，還打給家人哭訴，媽媽甚至不讓他回家，結果現在來澳洲快半年，一周薪水稅後1200澳幣（約新台幣25000元），「真的有夠爽」，假日他會去海邊看辣妹或是跟室友坐在門口喝啤酒。

原po本來只想賺一年的快錢，當作去日本語言學校的學費，但現在打算要在澳洲學個技職繼續待在這，他也表示，「台灣除了薪水低，爽度跟澳洲一樣，但澳洲這個薪水真的香」，想問問大家，「不想回台灣了該怎麼辦？」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「再多幾年你就不會想住澳洲了」、「能留就留，不要回來後整天抱怨就好」、「我是覺得相反，我比較喜歡待台灣」、「在台灣還是舒服多了」、「看到這種我都不免酸兩句，請放棄健保」、「當純賺錢還可以，不然這生活也是慘」、「IP正確給推，不要兩年後回來哭哭就好」、「澳洲種族歧視很嚴重，我絕對不住在那邊」、「當初去兩年，還是覺得很常受到歧視走在路上被比中指」。

有網友則認為，「有機會本來就該出國，待在台灣有夠慘」、「正常思想阿，一堆那種整天台灣多好，那就回來啊」、「有再進修就給你一個推」、「趁早移民，才能翻轉人生」、「人生就是選擇，選擇自己喜歡的就好」、「澳洲是窮人天堂，有個穩定工作都能買房車，在南半球爽爽遠離紛爭」。

不過，有網友建議，「說真的，有機會就轉正式工作，不要搞這種打工渡假，之前一堆吹度假打工的，錢也是一下花光又沒學到啥技能或是語言，最後只剩每天在嘴」、「如果沒特別喜歡鬧區，採購習慣能改變，然後87%區域服務密度低到吐血，那國外還真的不少好地方，我們核心問題還是太擠了。喔對，因為密度低外食貴到爆炸，如果自己手殘或無法接受微波食品文化，那確實有點問題」。