同事想趁老闆出差「傳LINE提離職」 她勸不要會黑掉！過來人搖頭：該醒醒

想離開任職中的公司，你會怎麼提離職？近日一名女網友發文表示，同事想趁著老闆出差用LINE提離職，但她認為此舉不但會造成眾人麻煩，也擔心對方會在業界黑掉，詢問大家有什麼方式，可以讓同事等到老闆回來再提離職？貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。

這名女網友在Dcard上以「同事想突襲離職怎麼勸」為題表示，同事認為自己有理，覺得只要交接完就可以直接走人，想趁老闆出差時直接用LINE提離職，但女網友指出，他們兩人的工作性質接近，同事一離職，肯定會由她接手剩下來的工作。

這名女網友也表示，趁老闆出差用LINE提離職，可能也會讓她從此在業界黑掉，認為等老闆出差回來再提離職做交接比較好，但同事卻堅持不怕黑掉，因為有問題的是公司，讓女網友崩潰求問，有什麼方式可以勸同事等老闆回來再走嗎？

貼文一出後，讓不少網友回應，「如果符合勞基法規定的預告期，那他要離職是他的權利啊」、「產業黑掉什麼的，真的是個笑話！除非他洩漏公司商業機密，或是重大過失，以致於同事重傷死亡。不然這算什麼大問題？」、「你怎麼會怪你同事而不是怪你老闆和公司呢？你同事離職完全符合勞基法」、「同事沒交接好，理論是老闆要煩惱的事，你就做好自己的事就好」、「預告期到了就可以離職了，圈子很小，不給別人走，公司會黑掉的」。

事實上，《勞動基準法》第15、16條有明確規範離職預告期，若為特定性定期契約期限超過3年者，勞工滿3年即可終止契約，但應在30天前預告雇主。若為不定期契約，勞工若欲終止契約，工作3個月以上但未滿1年者，要在10天前預告；工作1年以上但未滿3年者，要在20天前預告；工作3年以上者，要在30天前預告。