騎驢找馬好難！上班族嘆帶職找工作不易 過來人教裸辭策略：平安度過

找尋下一份工作前，你會選擇一邊上班、一邊找新工作，還是決定裸辭，專心找新工作？近日有一名網友認為「騎驢找馬」真的很困難，只能透過平日請假去面試，但一直請假也會被發現，哀號「到底什麼時候才能換工作」。貼文一出後，也引起許多網友熱烈討論。

這名男網友在Dcard以「帶職找工作真的好難…」為題，表示大部分公司都週休二日，平時只能請假去面試，但因為在職中，也不敢常常請假去面試，怕被現在的公司發現，認為「騎驢找馬」真的很困難，卻也沒有裸辭的勇氣。

貼文一出後，有不少擁有相同困擾的網友回應「我也有一樣的困擾！雖然大家都說請假去面試，但我平常也沒什麼在請假，感覺一請假就很容易被發現」、「真的超麻煩的，還會被問請假的理由，也不能常常請」、「我真心佩服在職找工作的人，一方面怕公司發現，一方面怕請了假結果撲了空」、「同感，請假容易被問，偏偏我本身又是說謊很容易被發現的」、「而且請了特休結果面試的公司很爛，整個更嘔，不如把這天的特休拿去吃平常訂不到的餐廳」。

不過也有網友分享自身裸辭經驗，認為「約下班面試呀，有些公司願意配合的」、「我也是不知道別人是怎麼做到帶職找工作的，所以我選擇尋找假日兼職穩定後正職再離職」、「我是有找工作的方向後，就選擇裸辭，一周內邊休息，且順利找到工作」、「我是上半年存好錢，拉高緊急預備金到6個月，9月底裸辭，邊休息邊找工作」、「如果真的沒辦法帶職找工作，看看積蓄是否能裸辭，給自己1、2個月的時間，限定在這段期間找到下份工作也可以」。