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月領27K要兼3職！她履歷被嘲「看不出專業」 過來人：標準慣老闆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示自己應徵一份職缺，卻被告知要包辦網路小編、行政人員、客服人員的工作內容。示意圖，非當事人。圖／Ingimage
一名女網友表示自己應徵一份職缺，卻被告知要包辦網路小編、行政人員、客服人員的工作內容。示意圖，非當事人。圖／Ingimage

面試除了能夠幫助自己找到下一份工作，還可以了解公司背景文化、產品和應徵職務的具體工作內容。不過一名女網友透露自己近期面試，發現職缺竟然要包辦網路小編、行政人員、客服人員的工作，而薪水只有27K，不禁感嘆「真的好誇張」。

一名女網友昨（13）日在Dcard工作版上，以「這薪資也太誇張了吧！」為題發文抱怨，她表示自己去台中一家公司面試，得知應徵職缺竟涵蓋網路小編、行政人員、客服人員的工作範疇，但薪水僅有27K，裡面包括全勤獎金的1K。

原PO指出，老闆娘面試時說話也很不客氣，她曾經擔任文案企劃、客服人員，履歷卻被對方嫌棄「我看不出妳的專業性耶，妳以前的工作就寫文案跟當客服？別人都還會用PS、illustrator等等設計軟體耶」。原PO坦言自己沒什麼特別的專長，履歷也很普通，但是對於老闆娘的回應感到不舒服，最後在種種考量下，沒有到這家公司上班。

對此，不少網友共鳴回應：「標準慣老闆」、「台灣的慣老闆日常」、「跟我現在要準備離職的工作一模一樣」、「有些公司在求職頁面都寫得相當漂亮好看，實際面試他們說的薪資根本不是這麼一回事呢！」、「台灣的行政職要18般武藝樣樣精通，包山包海的職務，薪水卻是近基本工資」、「我之前也待過，網路行銷兼網站建置維護、倉管助理還要兼送貨司機的工作，月薪3萬不到」。

另有網友認為：「大概也沒要求什麼專業度，搞不好小公司也沒什麼業務要做，項目多但是很閒也有可能，而且這種工作就很適合想轉職的人做，例如之前做客服想轉做行銷小編這種。公司當你免洗筷，你當公司是跳板，學完洗個資歷就可以跑了，沒有學歷、沒有技能、沒有專業的人很適合這種工作」。

面試 薪水 慣老闆

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