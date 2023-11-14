她職場打滾3年多被父母問存款愣住 網友點出事實：他們已經有底了

「保全」工作多是轉職過渡或二度就業的選擇之一，因此常常臥虎藏龍。一名網友近日發現社區來的保全新人是台科大畢業的前竹科工程師，令他震驚不已，卻被其他網友認為「大驚小怪」，許多人也分享自己遇過的「財富自由保全」。

2023-11-14 13:13