聽新聞
test
0:00 / 0:00
她職場打滾3年多被父母問存款愣住 網友點出事實：他們已經有底了
被問存款多少該怎麼辦？一名女網友表示，自己出社會快4年，有天在家裡吃飯的時候，父母突然詢問工作存款有多少，她不知道該如何回答，因此發文求助應對方式。
一名女網友日前在社群平台Dcard，以「爸媽問出社會到現在存款有多少？」為題發文透露，有天在家裡吃飯的時候，父母突然問她從畢業到現在出社會也快4年了，想了解一下賺的錢到現在總共存了多少，原PO聽到後當場愣住，不知道該怎麼回答。
原PO坦言自己很喜歡購物，薪水也花得蠻兇，完全不敢讓父母知道自己沒存到什麼錢，而且父母覺得目前她住家裡不用額外花費什麼，所以可能就認為她應該存了不少錢。原PO擔心表示：「跪求各位，遇到這種問題有什麼好的應對方式嗎？雖然我爸說我可以選擇不回答，但因為我哥哥有回答而我沒回答，我覺得他們會起疑心啊！」
對此，網友紛紛回應：「當妳不回答的時候..我相信妳父母已經有底了」、「那是關心，沒有就沒有，在家人面前有什麼好自卑？」，也有人提出建議：「我會少報、含糊、夠用就好帶過去，不會跟父母說我有多少！」、「可以說：『分散理財投資，沒仔細算過有多少』」、「就說：『可以養活自己，有超過自己訂下的目標』」、「直接講沒有存多少，都花光了。比妳在那邊編數字，最後還是要妳幫忙付這個付那個好多了」、「含含糊糊說妳沒特別算過，但妳真的要開始存錢了吧，父母在問搞不好是隱隱約約有察覺，某種程度上也是提醒妳還是要存錢」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言